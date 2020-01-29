МИД заявил, что Уилан отказался подавать запрос на звонок семье

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Обвиняемый в шпионаже американец Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан может позвонить домой, подав официальный запрос администрации тюрьмы, но он отказывается делать такой запрос, сообщили в МИД РФ

Ранее пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила в Twitter, что Вашингтон "продолжает оказывать давление на российские власти, чтобы решить проблемы, связанные с состоянием здоровья и безопасностью Пола и позволить Полу позвонить своей семье".

"Мы неоднократно давали понять, что для того, чтобы позвонить, задержанный должен просто подать официальный запрос администрации тюрьмы. Пока Уилан отказывается подавать такой запрос, хотя никто не мешает ему это сделать", - отмечается в сообщении МИД в Twitter.

О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.

Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Дэвид Уилан сообщил, что должность его брата в BorgWarner была упразднена, так что он сейчас безработный.