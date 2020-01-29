В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией

По сообщению министерства, замглавы МИД РФ Александр Грушко 29 января принял главу представительства ЕС в РФ Маркуса Эдерера. Эдерер "официально проинформировал о предстоящем выходе Великобритании из состава Евросоюза, в том числе о модальностях начинающегося с 1 февраля "переходного периода" в отношениях Великобритании и ЕС".
"С российской стороны было отмечено, что последствия Brexit будут тщательно изучены под углом воздействия на отношения России с ЕС и Великобританией и с учетом необходимости адаптации их договорно-правовой базы", - сообщили в ведомстве.
В ходе встречи также были обсуждены некоторые другие аспекты отношений Россия-ЕС, отметили в МИД РФ.
Великобритания в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) покинет ЕС. Затем до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.