В Израиле у мужчины и двух детей заподозрили коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Мужчину и двоих детей доставили в больницу в израильской Хадере с подозрением в заражении коронавирусом, мужчину позднее отпустили домой, сообщает издание Маарив.
Ранее сообщалось, что несколько израильтян, вернувшихся из Китая, были помещены под карантин по подозрению в заражении коронавирусом, однако подозрение не подтвердилось.
Как сообщает издание, мужчина был выписан из больницы после осмотра. Дети в возрасте четырёх лет и одного года все ещё находятся в больнице.
Министерство здравоохранения находится в контакте с больницей, куда были доставлены трое пациентов.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухане. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 5974 человек, из них 132 скончались. Случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.