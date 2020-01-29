В Израиле у мужчины и двух детей заподозрили коронавирус

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Мужчину и двоих детей доставили в больницу в израильской Хадере с подозрением в заражении Мужчину и двоих детей доставили в больницу в израильской Хадере с подозрением в заражении коронавирусом , мужчину позднее отпустили домой, сообщает издание Маарив

Ранее сообщалось, что несколько израильтян, вернувшихся из Китая, были помещены под карантин по подозрению в заражении коронавирусом, однако подозрение не подтвердилось.

Как сообщает издание, мужчина был выписан из больницы после осмотра. Дети в возрасте четырёх лет и одного года все ещё находятся в больнице.

Министерство здравоохранения находится в контакте с больницей, куда были доставлены трое пациентов.