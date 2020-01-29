Два сосудистых и четыре онкоцентра откроют в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Новые медцентры появятся в Московской области в текущем году. Специализироваться они будут на сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Также в Подмосковье полноценную работу начнет служба неотложной помощи при поликлиниках. Об этом сообщил телеканал Новые медцентры появятся в Московской области в текущем году. Специализироваться они будут на сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. Также в Подмосковье полноценную работу начнет служба неотложной помощи при поликлиниках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава региона сегодня выступил с традиционным обращением к жителям.

Андрей Воробьев заявил, что сегодня главными угрозами здоровью человека являются сердечно-сосудистые заболевания и рак. При этом наиболее подвержены этим заболеваниям люди в возрасте от 40 до 60 лет. Для лечения болезни необходимо получение качественной медпомощи. Поэтому в текущем году в Орехово-Зуеве и Одинцове откроют еще два новых сосудистых центра.

Кроме того, начнут работу кабинеты, которые будут сопровождать пациентов с хроническими болезнями сердца на местах. Губернатор подчеркнул, что это особая группа риска и необходимо, чтобы на каждой территории был врач, который бы следил и помогал тем, кто страдает этим недугом.