Уроженка Украины рассказала о жизни в зоне деэскалации в Идлибе

ЛАТАКИЯ, 29 янв - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Украинка, волею судеб оказавшаяся в неподконтрольной сирийскому правительству идлибской зоне деэскалации, рассказала РИА Новости о порядках, царящих в Украинка, волею судеб оказавшаяся в неподконтрольной сирийскому правительству идлибской зоне деэскалации, рассказала РИА Новости о порядках, царящих в Идлибе

Одесситка Елена Яссуф много лет назад вышла замуж за фармацевта, учившегося медицине в одном из украинских вузов. Тринадцать лет назад молодая семья переехала в Идлиб. Тогда это был ничем не примечательный провинциальный сирийский город. У пары родились два сына и дочка - сейчас мальчикам 13 и 3,5 года, девочке восемь лет. Жизнь текла своим чередом, пока Идлиб не превратился в оплот сирийских боевиков. О ситуации в Идлибе Яссуф рассказала корреспонденту РИА Новости через одну из популярных соцсетей.

Идлибская каша

Идлибская зона остается единственной зоной деэскалации, неподконтрольной официальным сирийским властям. Интересно, что именно сюда власти Сирии пропускали боевиков, согласившихся на примирение в том или ином районе страны. В результате в Идлибе скопилось несколько десятков тысяч боевиков. Ситуация во многих местах соприкосновения боевиков с сирийской армией нестабильная. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с 9 января в результате атак и обстрелов боевиков погибло 55 и ранено 94 военнослужащих Сирийской Арабской армии, убиты 71 и ранены 149 мирных жителей.

По словам Елены, идлибская зона разделена на отдельные районы, подконтрольные той или иной группировке. Группировки отличаются друг от друга национальным составом и степенью радикализма - есть непримиримые исламистские группировки, есть светская оппозиция правящему сирийскому режиму. Впрочем, боевики часто переходят из одной группировки в другую. Например, основу "Исламской партии Туркестана"* составляют приехавшие из Китая мусульмане-уйгуры, а также примкнувшие к ним выходцы из Средней Азии. Есть большая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, связанная с "Аль-Каидой"*. В ней состоят как местные боевики-сирийцы, так и иностранцы.

Кроме того, есть масса других группировок, разобраться в которых может только специалист-востоковед. Группировки то враждуют друг с другом, деля территории, то вступают в альянсы, обороняясь от правительственных сил.

"Честное слово, здесь такая каша, что нормальному человеку трудно во всем этом разобраться. Одна часть провинции (Идлиб) под бородатыми - муджахеды, как они себя называют. Одна часть - под свободными войсками (Сирийская свободная армия - местная светская оппозиция, сформированная в основном из бывших военных, дезертировавших из правительственной армии, - Прим. ред.). Одни сами по себе", - описывает ситуацию Яссуф.

"Видела узбеков, кавказцев. Иногда слышу русскую речь, но делаю вид, что не понимаю их", - рассказывает Елена. Сама она с семьей живет в небольшом поселке в 10 километрах от города Идлиб - столицы одноименной провинции. В их селе достаточно спокойно. Например, там нет боевиков - они предпочитают контролировать более крупные пункты.

"У нас в поселке нет боевиков, слава богу, потому нас и не бомбят. Вот поэтому мы пока сидим здесь", - объяснила Яссуф. А вот к югу и востоку от села Елена постоянно слышит взрывы от авиаударов. Боевиков она видит, только когда выбирается в город по хозяйственным делам.

"Идлиб - это рассадник бородатых…. Когда не бомбят, можно ездить. Но иногда бывают взрывы, иногда бородатые выясняют между собой отношения", - признается она. Боевики проверяют машины на въезде в город, поэтому Яссуф приходится скрывать свое славянское происхождение во избежание лишних вопросов.

Бедность жуткая

Центральная власть в поселке Елены никак не представлена - государственные сирийские флаги и портреты президента Башара Асада местные жители сняли еще в ходе протестов 2011 года. А вот боевики пытаются заставить местных жителей платить налоги в их казну. Впрочем, платят не все - у многих попросту нет денег.

Жизнь в поселке тяжелая. "Работы мало, бедность жуткая… Очень много беженцев, многие из них не пойми кто. Из-за бедности идут на воровство", - свидетельствует женщина. У семьи есть своя аптека, которая и дает им средства к существованию. По ее словам, изначально боевики требовали от всех женщин надевать никаб - полностью черную одежду, закрывающую даже лицо и кисти рук. Причем никаб должны были носить и мусульманки, и христианки.

"Но люди подняли бунт", - говорит она. Сейчас достаточно просто носить платок-хиджаб. Смягчилась и политика боевиков в отношении сигарет - сначала исламисты запрещали продавать и курить сигареты, но сейчас из-за возмущения местных жителей их политика смягчилась. А может просто группировка, контролирующая этот район, поменялась на менее радикальную.

Многоженство разрешено

Также в Идлибе разрешено многоженство.

"Конечно, многоженство есть. Но заметила такое, что вторую и третью жену берут в основном бедные мужики. Обеспеченные живут с одной", - говорит она. Обеспеченной считается и семья ее мужа-фармацевта.

В последние полгода ситуация в провинции изменилась в худшую сторону. "Это связано с курсом доллара. Зарплаты копеечные, цены высокие", - говорит она.

"Ситуация сложная здесь. Продукты, медикаменты есть - этого достаточно. С водой и электричеством сложно. Госэлектричества (имеется в виду электричество, поступающее из центральных сетей, а не от частных дизель-генераторов - Прим. ред.) в провинции Идлиб нет уже пять лет. Электростанцию разбомбили, провода разворовали. Люди перешли на генераторы и солнечные панели, но у многих нет денег на все это", - жалуется она. Центральный водопровод также не работает, воду приходится покупать с цистерн. Тысяча литров - полтора доллара. Этой тысячи литров, если экономить, хватает на 3-4 дня", - рассказала РИА Новости женщина.

В качестве валюты в Идлибе действует сирийский фунт, а также доллары США, кое-где принимают также турецкую лиру. Ситуацию осложняет то, что местные жители фактически заперты в своем районе - они не могут выехать ни в остальную часть Сирии, подконтрольную правительству, ни на турецкую территорию.

"В Турцию - нет, таможня закрыта уже лет пять. На правительственную территорию (проехать) сложно, дороги перекрыты из-за военных действий", - говорит Елена. Однако совсем уезжать из опасного места семья не хочет. "Можно было бы уехать, но в Украине ситуация тоже не очень. Здесь у нас есть работа, своя аптека. В Украине нет смысла открывать свое дело", - пояснила Яссуф РИА Новости.