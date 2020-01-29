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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T16:24+0300
https://ria.ru/20200129/1564019775.html
Уроженка Украины рассказала о жизни в зоне деэскалации в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564011643_0:327:1231:1019_1036x0_80_0_0_14c444171c6c3bb1d0dfaf9494d9e335.jpg
РИА Новости

Уроженка Украины рассказала о жизни в зоне деэскалации в Идлибе

16:24 29.01.2020
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© Фото : из личного архива Елена Яссуф, уроженка Одессы, ныне живущая в Идлибе
Елена Яссуф, уроженка Одессы, ныне живущая в Идлибе
© Фото : из личного архива
Елена Яссуф, уроженка Одессы, ныне живущая в Идлибе
ЛАТАКИЯ, 29 янв - РИА Новости, Дмитрий Виноградов. Украинка, волею судеб оказавшаяся в неподконтрольной сирийскому правительству идлибской зоне деэскалации, рассказала РИА Новости о порядках, царящих в Идлибе.
Одесситка Елена Яссуф много лет назад вышла замуж за фармацевта, учившегося медицине в одном из украинских вузов. Тринадцать лет назад молодая семья переехала в Идлиб. Тогда это был ничем не примечательный провинциальный сирийский город. У пары родились два сына и дочка - сейчас мальчикам 13 и 3,5 года, девочке восемь лет. Жизнь текла своим чередом, пока Идлиб не превратился в оплот сирийских боевиков. О ситуации в Идлибе Яссуф рассказала корреспонденту РИА Новости через одну из популярных соцсетей.
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Идлибская каша

Идлибская зона остается единственной зоной деэскалации, неподконтрольной официальным сирийским властям. Интересно, что именно сюда власти Сирии пропускали боевиков, согласившихся на примирение в том или ином районе страны. В результате в Идлибе скопилось несколько десятков тысяч боевиков. Ситуация во многих местах соприкосновения боевиков с сирийской армией нестабильная. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, с 9 января в результате атак и обстрелов боевиков погибло 55 и ранено 94 военнослужащих Сирийской Арабской армии, убиты 71 и ранены 149 мирных жителей.
По словам Елены, идлибская зона разделена на отдельные районы, подконтрольные той или иной группировке. Группировки отличаются друг от друга национальным составом и степенью радикализма - есть непримиримые исламистские группировки, есть светская оппозиция правящему сирийскому режиму. Впрочем, боевики часто переходят из одной группировки в другую. Например, основу "Исламской партии Туркестана"* составляют приехавшие из Китая мусульмане-уйгуры, а также примкнувшие к ним выходцы из Средней Азии. Есть большая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам"*, связанная с "Аль-Каидой"*. В ней состоят как местные боевики-сирийцы, так и иностранцы.
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Кроме того, есть масса других группировок, разобраться в которых может только специалист-востоковед. Группировки то враждуют друг с другом, деля территории, то вступают в альянсы, обороняясь от правительственных сил.
"Честное слово, здесь такая каша, что нормальному человеку трудно во всем этом разобраться. Одна часть провинции (Идлиб) под бородатыми - муджахеды, как они себя называют. Одна часть - под свободными войсками (Сирийская свободная армия - местная светская оппозиция, сформированная в основном из бывших военных, дезертировавших из правительственной армии, - Прим. ред.). Одни сами по себе", - описывает ситуацию Яссуф.
"Видела узбеков, кавказцев. Иногда слышу русскую речь, но делаю вид, что не понимаю их", - рассказывает Елена. Сама она с семьей живет в небольшом поселке в 10 километрах от города Идлиб - столицы одноименной провинции. В их селе достаточно спокойно. Например, там нет боевиков - они предпочитают контролировать более крупные пункты.
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"У нас в поселке нет боевиков, слава богу, потому нас и не бомбят. Вот поэтому мы пока сидим здесь", - объяснила Яссуф. А вот к югу и востоку от села Елена постоянно слышит взрывы от авиаударов. Боевиков она видит, только когда выбирается в город по хозяйственным делам.
"Идлиб - это рассадник бородатых…. Когда не бомбят, можно ездить. Но иногда бывают взрывы, иногда бородатые выясняют между собой отношения", - признается она. Боевики проверяют машины на въезде в город, поэтому Яссуф приходится скрывать свое славянское происхождение во избежание лишних вопросов.

Бедность жуткая

Центральная власть в поселке Елены никак не представлена - государственные сирийские флаги и портреты президента Башара Асада местные жители сняли еще в ходе протестов 2011 года. А вот боевики пытаются заставить местных жителей платить налоги в их казну. Впрочем, платят не все - у многих попросту нет денег.
Жизнь в поселке тяжелая. "Работы мало, бедность жуткая… Очень много беженцев, многие из них не пойми кто. Из-за бедности идут на воровство", - свидетельствует женщина. У семьи есть своя аптека, которая и дает им средства к существованию. По ее словам, изначально боевики требовали от всех женщин надевать никаб - полностью черную одежду, закрывающую даже лицо и кисти рук. Причем никаб должны были носить и мусульманки, и христианки.
"Но люди подняли бунт", - говорит она. Сейчас достаточно просто носить платок-хиджаб. Смягчилась и политика боевиков в отношении сигарет - сначала исламисты запрещали продавать и курить сигареты, но сейчас из-за возмущения местных жителей их политика смягчилась. А может просто группировка, контролирующая этот район, поменялась на менее радикальную.
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Многоженство разрешено

Также в Идлибе разрешено многоженство.
"Конечно, многоженство есть. Но заметила такое, что вторую и третью жену берут в основном бедные мужики. Обеспеченные живут с одной", - говорит она. Обеспеченной считается и семья ее мужа-фармацевта.
В последние полгода ситуация в провинции изменилась в худшую сторону. "Это связано с курсом доллара. Зарплаты копеечные, цены высокие", - говорит она.
"Ситуация сложная здесь. Продукты, медикаменты есть - этого достаточно. С водой и электричеством сложно. Госэлектричества (имеется в виду электричество, поступающее из центральных сетей, а не от частных дизель-генераторов - Прим. ред.) в провинции Идлиб нет уже пять лет. Электростанцию разбомбили, провода разворовали. Люди перешли на генераторы и солнечные панели, но у многих нет денег на все это", - жалуется она. Центральный водопровод также не работает, воду приходится покупать с цистерн. Тысяча литров - полтора доллара. Этой тысячи литров, если экономить, хватает на 3-4 дня", - рассказала РИА Новости женщина.
В качестве валюты в Идлибе действует сирийский фунт, а также доллары США, кое-где принимают также турецкую лиру. Ситуацию осложняет то, что местные жители фактически заперты в своем районе - они не могут выехать ни в остальную часть Сирии, подконтрольную правительству, ни на турецкую территорию.
"В Турцию - нет, таможня закрыта уже лет пять. На правительственную территорию (проехать) сложно, дороги перекрыты из-за военных действий", - говорит Елена. Однако совсем уезжать из опасного места семья не хочет. "Можно было бы уехать, но в Украине ситуация тоже не очень. Здесь у нас есть работа, своя аптека. В Украине нет смысла открывать свое дело", - пояснила Яссуф РИА Новости.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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