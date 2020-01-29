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2020-01-29T16:29+0300
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В руках непогоды: несколько сел на Алтае отрезаны от мира из-за метели
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РИА Новости
В руках непогоды: несколько сел на Алтае отрезаны от мира из-за метели
Алтайский край накрыла метель. Закрыты для движения около 20 трасс. Отрезанными от внешнего мира оказались несколько сел. В некоторых домах перебои с водоснабжением. В населенные пункты, в который затруднен путь из-за непогоды, организована доставка продовольствия. Дорожные службы активно ведут расчистку от снега.
2020-01-29T16:29+0300
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PT0M44S

В руках непогоды: несколько сел на Алтае отрезаны от мира из-за метели

16:29 29.01.2020
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Алтайский край накрыла метель. Закрыты для движения около 20 трасс. Отрезанными от внешнего мира оказались несколько сел. В некоторых домах перебои с водоснабжением. В населенные пункты, в который затруднен путь из-за непогоды, организована доставка продовольствия. Дорожные службы активно ведут расчистку от снега.
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