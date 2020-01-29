2020-01-29T16:29+0300
2020-01-29T16:29+0300
https://ria.ru/20200129/1564019617.html
В руках непогоды: несколько сел на Алтае отрезаны от мира из-за метели
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РИА Новости
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РИА Новости
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В руках непогоды: несколько сел на Алтае отрезаны от мира из-за метели
Алтайский край накрыла метель. Закрыты для движения около 20 трасс. Отрезанными от внешнего мира оказались несколько сел. В некоторых домах перебои с водоснабжением.
В населенные пункты, в который затруднен путь из-за непогоды, организована доставка продовольствия. Дорожные службы активно ведут расчистку от снега.
2020-01-29T16:29+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=2958551&type=mp4
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В руках непогоды: несколько сел на Алтае отрезаны от мира из-за метели
Алтайский край накрыла метель. Закрыты для движения около 20 трасс. Отрезанными от внешнего мира оказались несколько сел. В некоторых домах перебои с водоснабжением.
В населенные пункты, в который затруднен путь из-за непогоды, организована доставка продовольствия. Дорожные службы активно ведут расчистку от снега.