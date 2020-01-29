Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов

ТВЕРЬ, 29 янв – РИА Новости. В 2020 году общий объем финансирования национальных проектов в Тверской области составит 11,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор области . В 2020 году общий объем финансирования национальных проектов в Тверской области составит 11,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя

По информации пресс-службы областного правительства, в среду глава региона провел в правительстве совещание, посвященное реализации в регионе национальных проектов в регионе. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие главы муниципалитетов. Обсуждались итоги работы в 2019 году и планы на 2020 год.

По словам губернатора, в сфере образования на первый план выходит строительство новых учреждений. В 2020 году необходимо ввести в эксплуатацию как минимум 7 детских садов и новую школу на 1224 места.

Руденя поручил дополнительно подготовить заявки от Тверской области на строительство школ для включения их в профильный нацпроект.

Приоритеты в здравоохранении — формирование современной и эффективной системы медицинского обслуживания, ремонт существующих и строительство новых учреждений, развитие службы скорой помощи, решение кадрового вопроса в отрасли.

По мнению губернатора, необходимо создавать условия для приема на работу в медучреждения квалифицированных молодых специалистов – жителей Верхневолжья.

Формирование комфортной среды в городских и сельских поселениях глава региона назвал одним из ключевых факторов развития территорий.

Еще одно важнейшее направление – активная поддержка малого и среднего бизнеса для повышения темпов роста экономики, создания новых предприятий и рабочих мест.

Кроме того Руденя поставил задачи по повышению доступности спорта и культуры для жителей региона: строительству новых спортивных объектов и площадок для сдачи нормативов ГТО, увеличению числа качественных спортивных и культурных мероприятий.

"Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами. Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии", — заявил губернатор.