Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-01-29T16:12+0300
https://ria.ru/20200129/1564018855.html
Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564018204_0:155:2000:1280_1036x0_80_0_0_edbc03675f85bf2ee08e55610df87e3a.jpg
РИА Новости

Руденя: в области в 2020 году на нацпроекты выделены 11,8 млрд рублей

16:12 29.01.2020
12
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
Губернатор Тверской области Игорь Руденя во время совещания, посвященного реализации в регионе национальных проектов
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 29 янв – РИА Новости. В 2020 году общий объем финансирования национальных проектов в Тверской области составит 11,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор области Игорь Руденя.
По информации пресс-службы областного правительства, в среду глава региона провел в правительстве совещание, посвященное реализации в регионе национальных проектов в регионе. В режиме видеоконференцсвязи в нем приняли участие главы муниципалитетов. Обсуждались итоги работы в 2019 году и планы на 2020 год.
По словам губернатора, в сфере образования на первый план выходит строительство новых учреждений. В 2020 году необходимо ввести в эксплуатацию как минимум 7 детских садов и новую школу на 1224 места.
Руденя поручил дополнительно подготовить заявки от Тверской области на строительство школ для включения их в профильный нацпроект.
Губернатор Игорь Руденя
Вчера, 14:59Тверская область
Руденя: в Верхневолжье расселят 90 тысяч кв метров аварийного жилья
Приоритеты в здравоохранении — формирование современной и эффективной системы медицинского обслуживания, ремонт существующих и строительство новых учреждений, развитие службы скорой помощи, решение кадрового вопроса в отрасли.
По мнению губернатора, необходимо создавать условия для приема на работу в медучреждения квалифицированных молодых специалистов – жителей Верхневолжья.
Формирование комфортной среды в городских и сельских поселениях глава региона назвал одним из ключевых факторов развития территорий.
Еще одно важнейшее направление – активная поддержка малого и среднего бизнеса для повышения темпов роста экономики, создания новых предприятий и рабочих мест.
Кроме того Руденя поставил задачи по повышению доступности спорта и культуры для жителей региона: строительству новых спортивных объектов и площадок для сдачи нормативов ГТО, увеличению числа качественных спортивных и культурных мероприятий.
"Темпы изменений должны расти с каждым годом, с ощутимыми для граждан результатами. Национальные проекты для нас – это возможность улучшить свою территорию, повысить качество жизни людей. Самым главным результатом должны стать позитивные изменения в демографии", — заявил губернатор.
Водопроводный кран
27 января, 17:33Тверская область
Руденя: в Твери будет повышено качество питьевой воды
Он вновь обратил внимание руководителей региональных органов власти и глав муниципалитетов на их персональную ответственность за эффективное выполнение задач в рамках национальных проектов
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь Руденя
Рекомендуем
Листы с денежными купюрами
Гарантии Корпорации МСП в Ивановской области превысили 6 млрд рублей
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Эксперты: саммит пяти стран призван укрепить ООН
Стартовал этап тестирования конкурса Мастера гостеприимства
Стартовал 2-й блок отборочного этапа конкурса "Мастера гостеприимства"
Города России. Иваново
Корпорация МСП провела презентацию "Зеркального реестра проверок"
Приянка Чопра на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде
Приянка Чопра может войти в актерский состав "Матрицы 4"
Презентация экстрим–тур в Якутию Покорители холода
В Москве презентовали экстрим–тур в Якутию "Покорители холода"
Алма-Ата
Заседание СМИД СНГ состоится третьего апреля в Алма-Ате
Монитор с жизненным показателями больного
Два сосудистых и четыре онкоцентра откроют в Подмосковье в 2020 году
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Случаи снятия с поста глав регионов России в связи с утратой доверия
Разъединители высокого напряжения на электроподстанции
"Квадра" в 2019 году увеличила выработку электроэнергии на 6%
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Масштабный космомониторинг лесов проведут в Нижегородской области
Медицинская сестра в больничной палате
В Саратовской области несколько школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
Luke Fazekas. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
Белоснежный пейзаж и токсичная красота: победители конкурса Panasonic
Попаданец
Попаданец
Олег Николаев
Биография Олега Николаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:53Пассажиров опрокинувшегося рейсового автобуса доставят в Волгоград
18:48В ДНР призвали Украину перейти к дискуссии об особом статусе Донбасса
18:46В Париже задержали тринадцать человек на акции протеста
18:44В Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
18:39Пресс-служба главы Чувашии не стала комментировать отставку Игнатьева
18:36Минсельхоз оценил стоимость продуктов питания в России
18:32Сирийская армия освободила ряд районов на западе Алеппо
18:28American Airlines отменила рейсы в Пекин и Шанхай из-за коронавируса
18:27Три авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за коронавируса
18:25Ученые раскрыли загадку необычного полярного сияния
18:24В СБ ООН заявили, что запроса на обсуждение "сделки века" не поступало
18:19В МИД изучат влияние Brexit на отношения России с ЕС и Великобританией
18:18Представители Украины и ЛНР обсудили открытие новых КПП в Донбассе
18:17В Могилеве двух человек госпитализировали для проверки на коронавирус
18:12Генсек ОИС прокомментировал "сделку века" Трампа
18:03Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
18:02В Армении не нашли коронавирус у двух госпитализированных граждан КНР
18:01В МИД ДНР рассказали об одном из предложенных участков разведения сил
18:01Представители Киева и Донбасса намерены обменяться списками пленных
17:59Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
Лента новостейМолния