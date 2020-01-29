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В МИД Германии воздержались от оценки американской "сделки века"
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РИА Новости

В МИД Германии воздержались от оценки американской "сделки века"

16:07 29.01.2020
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Германия пока не дает оценок представленному США плану урегулирования палестино-израильского конфликта, вопрос будет обсуждаться в ЕС, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Я не хочу давать этому оценок", - заявил он на брифинге в среду, отвечая на вопрос, стала ли перспектива мира ближе или дальше после представления плана.
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В свою очередь официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт подчеркнул, что позиция правительства ФРГ "не изменилась после презентации инициативы американского президента, мы считаем сейчас правильным серьезно изучить это предложение со всех точек зрения, а далее обсудить в ЕС". "ЕС изучит и оценит (план), это произойдет на основе известной позиции ЕС - только двугосударственное решение является реальным путем для окончания конфликта. Конечно, также будет идти речь о реакции арабских стран", - добавил он.
В Берлине обратили внимание на критические оценки плана.
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"Мы приняли к сведению различные критические заявления, которые были сделаны после представления плана американским президентом", - заявил Зайберт, добавив, что это, однако, не меняет позиции Берлина и ЕС, что сначала нужно детально изучить план.
Представитель МИД Бургер при этом не смог уточнить, когда могут состояться такие консультации, конкретных сроков пока не установлено, но в ЕС имеется множество возможностей для проведения консультаций.
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В Кремле прокомментировали "сделку века" по Палестине
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
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Эксперт назвал предложенную США "сделку века" абсурдной
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеКристофер БургерДональд ТрампМИД ГерманииМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуСШАВ мире
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