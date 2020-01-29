Главы ОДКБ и АТЦ СНГ обсудили сотрудничество по борьбе с терроризмом

ОДКБ - региональная международная организация, целями деятельности которой, согласно уставу, являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов". При этом приоритет в достижении этих целей страны отдают политическим, а не военным средствам. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.