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Главы ОДКБ и АТЦ СНГ обсудили сотрудничество по борьбе с терроризмом
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РИА Новости

Главы ОДКБ и АТЦ СНГ обсудили сотрудничество по борьбе с терроризмом

16:04 29.01.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась обсудил с руководителем Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андреем Новиковым вопросы взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом, сообщила пресс-служба ОДКБ.
"Станислав Зась высказал ряд предложений о практическом взаимодействии в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Зась заявил, что в ОДКБ заинтересованы в возможности привлечения представителей АТЦ СНГ в учениях формирований сил спецназначения, входящих в Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. По данным пресс-службы ОДКБ, Новиков высказал заинтересованность в привлечении военного потенциала ОДКБ для использования в антитеррористических мероприятиях, проводимых по линии АТЦ СНГ. В ходе встречи обсуждался вопрос о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в государствах-членах ОДКБ.
ОДКБ - региональная международная организация, целями деятельности которой, согласно уставу, являются "укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов". При этом приоритет в достижении этих целей страны отдают политическим, а не военным средствам. В организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Сергей Шойгу
20 января, 11:52
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Станислав ЗасьАндрей НовиковСНГОДКБВ мире
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