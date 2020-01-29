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Граждан ФРГ после эвакуации из Китая поместят под карантин на 15 дней
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РИА Новости

Граждан ФРГ после эвакуации из Китая поместят под карантин на 15 дней

15:58 29.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
Медицинский работник в защитном костюме и полицейские на контрольно-пропускном пункте в китайской провинции Хунань
© REUTERS / Thomas Peter
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Граждан Германии, которых планируется эвакуировать в ближайшие дни из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса, поместят под 15-дневный карантин, заявила представительница министерства здравоохранения ФРГ.
"Да, планируется, что они будут в карантине", - заявила представительница министерства здравоохранения, уточнив, что речь идет о 15-дневнем периоде.
Оценок влияния вспышки коронавируса на экономику Германии в правительстве страны пока почти нет. "Мы надеемся, что оценки появятся в будущем", - заявила представительница ведомства Анна Софи Айхлер.
В свою очередь, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что эвакуация планируется в ближайшие дни, не назвав точную дату операции.
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