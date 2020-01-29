Сирия и ООН подтвердили важность невмешательства в дела республики

БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Гейр Педерсен на встрече в Дамаске подтвердили важность внешнего невмешательства в политический процесс внутреннего урегулирования в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал.
"Стороны подтвердили важность соблюдения правил и рабочих процессов конституционной комиссии для сохранения ее сирийского независимого решения без какого либо вмешательства извне с какой-либо стороны",- сообщает телеканал.
Педерсен прибыл с рабочим визитом в дамаск 29 января с целью обсудить с руководством страны последние продвижения переговоров мирного политического урегулирования в республике.
Муаллем и Педерсен во время встречи также обсудили вопросы, связанные с предпринимаемыми усилиями по политическому урегулированию в Сирии и важность использования всех усилий ради успеха выполнения поставленных задач в интересах сирийского народа.