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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-29T14:57+0300
https://ria.ru/20200129/1564014124.html
Сирия и ООН подтвердили важность невмешательства в дела республики
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d6d7fd184806f551ea1f6d0db2098d10.jpg
РИА Новости

Сирия и ООН подтвердили важность невмешательства в дела республики

14:57 29.01.2020
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 янв - РИА Новости. Глава МИД Сирии Валид Муаллем и специальный посланник ООН Гейр Педерсен на встрече в Дамаске подтвердили важность внешнего невмешательства в политический процесс внутреннего урегулирования в Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал.
"Стороны подтвердили важность соблюдения правил и рабочих процессов конституционной комиссии для сохранения ее сирийского независимого решения без какого либо вмешательства извне с какой-либо стороны",- сообщает телеканал.
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Педерсен прибыл с рабочим визитом в дамаск 29 января с целью обсудить с руководством страны последние продвижения переговоров мирного политического урегулирования в республике.
Муаллем и Педерсен во время встречи также обсудили вопросы, связанные с предпринимаемыми усилиями по политическому урегулированию в Сирии и важность использования всех усилий ради успеха выполнения поставленных задач в интересах сирийского народа.
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