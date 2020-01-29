В Литве поисковикам запретили перезахоранивать бойцов Красной армии

"У меня до сих пор лежит боец, найденный в Расейняйском лесу черными копателями, которые через нас всегда пытались легализовать останки. Он не идентифицирован. Я знаю, что погиб он в 1941 году, но у меня не было никаких личных вещей, по которым мы могли бы его опознать. И похоронить его как неизвестного я тоже не могу – власти не разрешают", – поделился поисковик.