В Литве поисковикам запретили перезахоранивать бойцов Красной армии

ВИЛЬНЮС, 29 янв – РИА Новости. Поисковикам из ассоциации военной истории "Забытые солдаты" запретили искать и перезахоранивать останки бойцов Красной армии. Об этом в интервью корреспонденту Sputnik Литва рассказал руководитель организации Виктор Орлов.
По его словам, заниматься поисковой деятельностью и раньше было непросто, но теперь законодательство ужесточили еще сильнее.
Орлов рассказал, что, когда он предоставлял останки бойцов на экспертизу, всякий раз возбуждались уголовные дела по факту убийства, и он проходил по ним главным обвиняемым. Потом дела, естественно, закрывались. Но была хотя бы возможность предавать земле бойцов Красной армии. А сейчас эксперты больше не сотрудничают с ассоциацией.
"У меня до сих пор лежит боец, найденный в Расейняйском лесу черными копателями, которые через нас всегда пытались легализовать останки. Он не идентифицирован. Я знаю, что погиб он в 1941 году, но у меня не было никаких личных вещей, по которым мы могли бы его опознать. И похоронить его как неизвестного я тоже не могу – власти не разрешают", – поделился поисковик.
Чтобы провести раскопки, нужно основание для таких работ. Необходимо заключить договоры, пригласить археолога и оплатить его услуги – несколько тысяч евро за квадратный метр. При этом эксгумировать останки поисковики не имеют права.
Все, что сегодня может делать ассоциация "Забытые солдаты", – это собирать информацию, систематизировать архивные данные, чтобы оперативно отвечать на запросы интересующихся судьбами своих предков. А еще приводить в порядок могилы красноармейцев.
На территории Литвы порядка 300 воинских захоронений. Они приходят в упадок и в любой момент их могут начать сносить под тем предлогом, что разрушающиеся памятники представляют угрозу.
"Мне недавно прислали фотографию деревянного комплекса, в котором у солдата отвалилась голова. А если бы она упала на человека, который сделал это фото? Но восстанавливать эти монументы нам тоже не разрешают, только поддерживать", - поделился Орлов.
Ассоциация "Забытые солдаты" регулярно сталкивается с противодействием литовских властей. В феврале прошлого года она выиграла суд против Департамента по культурному наследию, который вынес решение о сносе надгробного камня с могилы неизвестного солдата в деревне Грабийолай. Его хотели убрать как "незаконно установленный". Ранее поисковикам удалось помешать сносу памятника советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.
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