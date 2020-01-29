В Кузбассе начался суд над женщиной, укравшей младенца из роддома

По версии следствия, 2 октября 2019 года в Кемерово обвиняемая вынесла из родильного отделения новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась, полицейские задержали ее на автовокзале Ленинска-Кузнецкого.