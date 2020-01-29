В Кузбассе начался суд над женщиной, укравшей младенца из роддома

КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. В Кемерово начался суд над жительницей Ленинска-Кузнецкого, обвиняемой в похищении новорожденного из роддома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, 2 октября 2019 года в Кемерово обвиняемая вынесла из родильного отделения новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась, полицейские задержали ее на автовокзале Ленинска-Кузнецкого.
Следователям женщина объяснила, что взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад соврала супругу о беременности. Позже она уехала в областной центр, позвонила мужу и сказала, что родила сына.
"Сегодня в Центральном районном суде Кемерово началось рассмотрение по существу уголовного дела о похищении ребенка… Подсудимой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего человека). Допрошены потерпевшие, мать и отец мальчика", – рассказали в пресс-службе.