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В Кузбассе начался суд над женщиной, укравшей младенца из роддома
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РИА Новости

В Кузбассе начался суд над женщиной, укравшей младенца из роддома

13:48 29.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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КЕМЕРОВО, 29 янв - РИА Новости. В Кемерово начался суд над жительницей Ленинска-Кузнецкого, обвиняемой в похищении новорожденного из роддома, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
По версии следствия, 2 октября 2019 года в Кемерово обвиняемая вынесла из родильного отделения новорожденного мальчика. Мать, обнаружив пропажу сына, позвонила супругу. В это время мужчина подъезжал к больнице, на улице он увидел женщину, несущую завернутого в куртку ребенка. Он остановил ее и забрал мальчика. Злоумышленница с места преступления скрылась, полицейские задержали ее на автовокзале Ленинска-Кузнецкого.
Следователям женщина объяснила, что взяла чужого ребенка, так как несколько месяцев назад соврала супругу о беременности. Позже она уехала в областной центр, позвонила мужу и сказала, что родила сына.
"Сегодня в Центральном районном суде Кемерово началось рассмотрение по существу уголовного дела о похищении ребенка… Подсудимой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего человека). Допрошены потерпевшие, мать и отец мальчика", – рассказали в пресс-службе.
Сотрудник полиции
7 января, 11:04
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КемеровоРоссияЛенинск-КузнецкийПроисшествия
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