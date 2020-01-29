Белоснежный пейзаж и токсичная красота: победители конкурса Panasonic

Компания Panasonic объявила имена победителей конкурса "Фотограф года — 2019". Крупнейшее творческое состязание для фотографов-любителей из Австралии и Юго-Восточной Азии проводят уже семь лет. Работы оценивают в номинациях "Пейзаж", "Дикая природа и животные", "Люди и портреты", "Черно-белая фотография", "Путешествия", "Движение", "Фото года" и "Юный фотограф". Работы победителей — в подборке Ria.ru.