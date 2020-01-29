Белоснежный пейзаж и токсичная красота: победители конкурса Panasonic

Титул "Фотограф года" завоевал врач из Мельбурна Энтони Лоуренс (Anthony Lawrence). Его серия "Зима на озере Биэй" поразила жюри простотой и элегантностью, свойственными японской культуре.
Титул "Фотограф года" завоевал врач из Мельбурна Энтони Лоуренс (Anthony Lawrence). Его серия "Зима на озере Биэй" поразила жюри простотой и элегантностью, свойственными японской культуре.
Энтони Лоуренс (Anthony Lawrence) стал лучшим в номинации "Пейзаж".
Энтони Лоуренс (Anthony Lawrence) стал лучшим в номинации "Пейзаж".
"Улицы Пхеньяна" принесли Люку Фазекасу (Luke Fazekas) победу в номинации "Путешествия".
"Улицы Пхеньяна" принесли Люку Фазекасу (Luke Fazekas) победу в номинации "Путешествия".
Кадр из серии Люка Фазекаса "Улицы Пхеньяна".
Кадр из серии Люка Фазекаса "Улицы Пхеньяна".
"Дикие задворки" привели Итана Манна (Ethan Mann) к победе в номинации "Дикая природа и животные".
"Дикие задворки" привели Итана Манна (Ethan Mann) к победе в номинации "Дикая природа и животные".
Фото из победной серии Итана Манна.
Фото из победной серии Итана Манна.
Аллен Коппе (Allen Koppe) победил в номинации "Черно-белая фотография" с серией снимков здания Сиднейской оперы "Паруса в небе".
Аллен Коппе (Allen Koppe) победил в номинации "Черно-белая фотография" с серией снимков здания Сиднейской оперы "Паруса в небе".
Кадр из серии "Паруса в небе".
Кадр из серии "Паруса в небе".
Джейкоб Кеннеди (Jakob Kennedy) и его снежные шоумены одержали верх в номинации "Движение".
Джейкоб Кеннеди (Jakob Kennedy) и его снежные шоумены одержали верх в номинации "Движение".
Фото из серии Snowshowmen Джейкоба Кеннеди.
Фото из серии Snowshowmen Джейкоба Кеннеди.
Лучшим юным фотографом стал 17-летний Генри Говард (Henry Howard).
Лучшим юным фотографом стал 17-летний Генри Говард (Henry Howard).
Фото из серии Генри Говарда "Взгляд издалека".
Фото из серии Генри Говарда "Взгляд издалека".
Серию "Множество теней мистера 4" Элис Мариэтт признали лучшей в номинации "Портрет".
Серию "Множество теней мистера 4" Элис Мариэтт признали лучшей в номинации "Портрет".
Выразительные тени в работе Элис Мариэтт.
Выразительные тени в работе Элис Мариэтт.
"Токсичная красота" Алекса Хэма (Alex Ham) победила в номинации "Фото года".
"Токсичная красота" Алекса Хэма (Alex Ham) победила в номинации "Фото года".