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Белоснежный пейзаж и токсичная красота: победители конкурса Panasonic
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РИА Новости

Белоснежный пейзаж и токсичная красота: победители конкурса Panasonic

16:11 29.01.2020 (обновлено: 16:14 29.01.2020)
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Компания Panasonic объявила имена победителей конкурса "Фотограф года — 2019". Крупнейшее творческое состязание для фотографов-любителей из Австралии и Юго-Восточной Азии проводят уже семь лет. Работы оценивают в номинациях "Пейзаж", "Дикая природа и животные", "Люди и портреты", "Черно-белая фотография", "Путешествия", "Движение", "Фото года" и "Юный фотограф". Работы победителей — в подборке Ria.ru.
© Фото : Anthony Lawrence/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

Титул "Фотограф года" завоевал врач из Мельбурна Энтони Лоуренс (Anthony Lawrence). Его серия "Зима на озере Биэй" поразила жюри простотой и элегантностью, свойственными японской культуре.

Anthony Lawrence. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
1 из 15

Титул "Фотограф года" завоевал врач из Мельбурна Энтони Лоуренс (Anthony Lawrence). Его серия "Зима на озере Биэй" поразила жюри простотой и элегантностью, свойственными японской культуре.

© Фото : Anthony Lawrence/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Anthony Lawrence/

Энтони Лоуренс (Anthony Lawrence) стал лучшим в номинации "Пейзаж".

Anthony Lawrence. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
2 из 15

Энтони Лоуренс (Anthony Lawrence) стал лучшим в номинации "Пейзаж".

© Фото : Anthony Lawrence/
© Фото : Luke Fazekas/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

"Улицы Пхеньяна" принесли Люку Фазекасу (Luke Fazekas) победу в номинации "Путешествия".

Luke Fazekas. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
3 из 15

"Улицы Пхеньяна" принесли Люку Фазекасу (Luke Fazekas) победу в номинации "Путешествия".

© Фото : Luke Fazekas/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Luke Fazekas/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

Кадр из серии Люка Фазекаса "Улицы Пхеньяна".

Luke Fazekas. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
4 из 15

Кадр из серии Люка Фазекаса "Улицы Пхеньяна".

© Фото : Luke Fazekas/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Ethan Mann/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

"Дикие задворки" привели Итана Манна (Ethan Mann) к победе в номинации "Дикая природа и животные".

Ethan Mann. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
5 из 15

"Дикие задворки" привели Итана Манна (Ethan Mann) к победе в номинации "Дикая природа и животные".

© Фото : Ethan Mann/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Ethan Mann/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

Фото из победной серии Итана Манна.

Ethan Mann. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
6 из 15

Фото из победной серии Итана Манна.

© Фото : Ethan Mann/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Allen Koppe/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

Аллен Коппе (Allen Koppe) победил в номинации "Черно-белая фотография" с серией снимков здания Сиднейской оперы "Паруса в небе".

Allen Koppe. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
7 из 15

Аллен Коппе (Allen Koppe) победил в номинации "Черно-белая фотография" с серией снимков здания Сиднейской оперы "Паруса в небе".

© Фото : Allen Koppe/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Allen Koppe/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

Кадр из серии "Паруса в небе".

Allen Koppe. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
8 из 15

Кадр из серии "Паруса в небе".

© Фото : Allen Koppe/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Jakob Kennedy/

Джейкоб Кеннеди (Jakob Kennedy) и его снежные шоумены одержали верх в номинации "Движение".

Jakob Kennedy. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
9 из 15

Джейкоб Кеннеди (Jakob Kennedy) и его снежные шоумены одержали верх в номинации "Движение".

© Фото : Jakob Kennedy/
© Фото : Jakob Kennedy/

Фото из серии Snowshowmen Джейкоба Кеннеди.

Jakob Kennedy. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
10 из 15

Фото из серии Snowshowmen Джейкоба Кеннеди.

© Фото : Jakob Kennedy/
© Фото : Henry Howard/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

Лучшим юным фотографом стал 17-летний Генри Говард (Henry Howard).

Henry Howard. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
11 из 15

Лучшим юным фотографом стал 17-летний Генри Говард (Henry Howard).

© Фото : Henry Howard/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Henry Howard/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

Фото из серии Генри Говарда "Взгляд издалека".

Henry Howard. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
12 из 15

Фото из серии Генри Говарда "Взгляд издалека".

© Фото : Henry Howard/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Alice Mariette/

Серию "Множество теней мистера 4" Элис Мариэтт признали лучшей в номинации "Портрет".

Alice Mariette. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
13 из 15

Серию "Множество теней мистера 4" Элис Мариэтт признали лучшей в номинации "Портрет".

© Фото : Alice Mariette/
© Фото : Alice Mariette/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

Выразительные тени в работе Элис Мариэтт.

Alice Mariette. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
14 из 15

Выразительные тени в работе Элис Мариэтт.

© Фото : Alice Mariette/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
© Фото : Alex Ham/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic

"Токсичная красота" Алекса Хэма (Alex Ham) победила в номинации "Фото года".

Alex Ham. Работа победителя конкурса Photographer of the Year by Panasonic
15 из 15

"Токсичная красота" Алекса Хэма (Alex Ham) победила в номинации "Фото года".

© Фото : Alex Ham/ 2019 Photographer of the Year by Panasonic
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Panasonic CorporationФотографияФото
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