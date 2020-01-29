Минфин предложил режим "одного окна" для бухотчетов организаций

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минфин России предложил реализовать идею "одного окна" при предоставлении организациями в органы государственной власти бухгалтерской отчетности. Уведомление о начале разработки соответствующего проекта документа правительства опубликован на портале проектов нормативных актов.
В настоящее время некоторыми документами кабмина установлены требования для организаций направлять в адрес госорганов годовую бухгалтерскую или финансовую отчетность и аудиторское заключение к ней, если таковое требуется, поясняет Минфин в уведомлении. При этом параллельно действует норма закона о бухучете, по которой организации должны предоставлять эти же документы в налоговый орган для формирования общедоступного государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). С 1 января 2020 года формирует этот ресурс ФНС России.
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Госорганы при необходимости могут получать сведения из ГИРБО. Поэтому министерство предлагает отменить обязанность организаций предоставлять бухотчетность в госорганы.
"Установленные требования... приводят к избыточной административной нагрузке на отчитывающиеся субъекты, а также дублированию функций государственных органов по получению и обработке этой отчетности", - поясняет Минфин.