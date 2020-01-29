Пресс-конференция к Всемирному дню борьбы против рака

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3 февраля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля.