Пресс-конференция к Всемирному дню борьбы против рака

Участники:
- директор Клиники и Института кластерной онкологии, заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета Игорь РЕШЕТОВ;
- директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина МАКЕЕВА;
- заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий ЕНИКЕЕВ;
- президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина БОРОВОВА.
В рамках пресс-конференции будут рассмотрены проблемы ранней диагностики онкологических заболеваний, лечения и реабилитации пациентов, психологической и информационной поддержки, а также представлены инновационные методы медицины.
Что должен уметь и знать онколог будущего? Как повысить уровень подготовки врачей? Как трансформировалась болезнь за последние годы? Как противостоять раку?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- директор Клиники и Института кластерной онкологии, заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета Игорь РЕШЕТОВ;
- директор Института стоматологии Сеченовского университета Ирина МАКЕЕВА;
- заместитель директора по научной работе Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета Дмитрий ЕНИКЕЕВ;
- президент Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина БОРОВОВА.
В рамках пресс-конференции будут рассмотрены проблемы ранней диагностики онкологических заболеваний, лечения и реабилитации пациентов, психологической и информационной поддержки, а также представлены инновационные методы медицины.
Что должен уметь и знать онколог будущего? Как повысить уровень подготовки врачей? Как трансформировалась болезнь за последние годы? Как противостоять раку?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/