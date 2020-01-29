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Трех человек, прилетевших из Китая в Уфу, проверят на коронавирус
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РИА Новости

Трех человек, прилетевших из Китая в Уфу, проверят на коронавирус

09:40 29.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназдора обследуют пассажиров при помощи тепловизора
Сотрудники Роспотребназдора обследуют пассажиров при помощи тепловизора
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники Роспотребназдора обследуют пассажиров при помощи тепловизора . Архивное фото
УФА, 29 янв – РИА Новости. Двух взрослых и маленького ребёнка, пролетевших из Китая в Уфу, госпитализировали в инфекционную больницу из-за высокой температуры, их анализы проверяют на коронавирус, сообщил журналистам начальник отдела надзора на транспорте Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов.
По данным Мавлютова, речь идёт о пассажирах, прилетевших из китайского города Санья в Уфу 27 января.
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"На другой день после прилёта к инфекционистам обратилась женщина, двухлетний ребёнок которой затемпературил. Также обратился мужчина с температурой. Всех троих госпитализировали, отобрали анализы, проверяем на весь спектр вирусов, в том числе на коронавирус", - сказал журналистам Мавлютов.
По его словам, анализы госпитализированных доставлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями "Вектор" в город Новосибирск и в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан.
"Результаты анализов должны быть известны завтра утром", - пояснил Мавлютов.
Ранее в Уфе были госпитализированы два пассажира, прилетевшие из Китая 23 января, результаты анализов на коронавирус оказались отрицательными.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорУфаКитайПроисшествия
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