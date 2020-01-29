Трех человек, прилетевших из Китая в Уфу, проверят на коронавирус

"На другой день после прилёта к инфекционистам обратилась женщина, двухлетний ребёнок которой затемпературил. Также обратился мужчина с температурой. Всех троих госпитализировали, отобрали анализы, проверяем на весь спектр вирусов, в том числе на коронавирус", - сказал журналистам Мавлютов.