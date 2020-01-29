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Израильский депутат призвал противостоять "сделке века"
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РИА Новости

Израильский депутат призвал противостоять "сделке века"

02:55 29.01.2020 (обновлено: 02:56 29.01.2020)
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкИзраиль
Израиль
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Израиль. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Израильский депутат от "Объединенного арабского списка" Айман Уде заявил после представления американской "сделки века", что каждый, кто верит в демократию, должен противостоять "опасному плану".

"Мы будем бороться с этим расизмом всеми средствами, которые у нас есть. Каждый гражданин - араб и еврей - который верит в демократию и мир, должен выступить против опасному плану", - написал Уде в Twitter.

Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
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02:45
ХАМАС: "сделка века" Трампа нарушает международное право
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаПалестинаСШАИзраильВ мире
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