Израильский депутат призвал противостоять "сделке века"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Израильский депутат от "Объединенного арабского списка" Айман Уде заявил после представления американской "сделки века", что каждый, кто верит в демократию, должен противостоять "опасному плану".
"Мы будем бороться с этим расизмом всеми средствами, которые у нас есть. Каждый гражданин - араб и еврей - который верит в демократию и мир, должен выступить против опасному плану", - написал Уде в Twitter.
Во вторник США опубликовали свой план палестино-израильского урегулирования - "сделку века". Он предусматривает создание государства Палестина. При этом подконтрольная палестинцам территория будет увеличена в два раза по сравнению с тем, что они контролируют сейчас. Столицей Палестины предполагается сделать восточную часть Восточного Иерусалима. Переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.