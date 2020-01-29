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Адвокат Винника заявил о фальсификации обстоятельств его дела в Париже
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РИА Новости

Адвокат Винника заявил о фальсификации обстоятельств его дела в Париже

00:51 29.01.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
ПАРИЖ, 29 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Адвокат россиянина Александра Винника Тимофей Мусатов заявил, что в деле его клиента, слушания по которому проходят во вторник в Париже, обнаружились сфальсифицированные обстоятельства.
"В ходе судебного заседания фактически были сфальсифицированы некоторые обстоятельства дела, представленные прокурором. Когда мы потребовали документы, подтверждающие те обстоятельства, на которые прокурор ссылался, нам во время перерыва их выдали, и мы обнаружили, что так и есть. Заявили об этом в процессе, однако судья отказался принять это во внимание, после чего началась перепалка, которая продолжается", - сказал юрист журналистам.
До дежурящих у зала журналистов, которым запретили присутствовать на слушаниях, доносились изнутри громкие крики.
"Это позор! Госпожа прокурор мошенничала, господин судья запретил нам защищать. Господин Винник находится в очень плохом состоянии. Он попросил врача, никакого врача ему предоставлено не было. Нам не дали говорить! Это политическое решение, оно недопустимо. То, что происходит внутри - это не юридическая процедура", - добавила второй адвокат Винника Зои Константопулу.
Ранее Мусатов заявил журналистам, что прокурор потребовала немедленного ареста Винника.
Россиянин Александр Винник,
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