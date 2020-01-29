Адвокат Винника заявил о фальсификации обстоятельств его дела в Париже

"В ходе судебного заседания фактически были сфальсифицированы некоторые обстоятельства дела, представленные прокурором. Когда мы потребовали документы, подтверждающие те обстоятельства, на которые прокурор ссылался, нам во время перерыва их выдали, и мы обнаружили, что так и есть. Заявили об этом в процессе, однако судья отказался принять это во внимание, после чего началась перепалка, которая продолжается", - сказал юрист журналистам.