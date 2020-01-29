Эксперты: условия "сделки века" выглядят неприемлемыми для Палестины

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху озвучил условия предлагаемой Вашингтоном "сделки века" по ближневосточному урегулированию. Он объявил, что это будет "исторический шанс" для палестинцев на свое государство. Президент Палестины Махмуд Аббас уже заявил, что такая сделка не пройдет, и "народ отправит ее в мусорную корзину истории".
Эксперт в области палестино-израильских отношений Тарек Бакони отметил, что "план устанавливает такие параметры, которые невозможно принять палестинцам". В то же время, "сделка века" предоставляет Израилю карт-бланш по проведению своего нынешнего избранного курса, отметил Бакони.
"Хотя Трамп заявляет о революционном подходе к мирному процессу, этот план, фактически, повторяет прошлые неудачные усилия: он дает палестинцам испытательный срок, когда они доказывают состоятельность своей государственности... он стремится вызвать палестинскую капитуляцию за счет экономической щедрости; и это снимает с Израиля ответственность за любые уступки, пока палестинцы не объявят о своей полной сдаче", - говорится в комментарии Бакони, поступившем в РИА Новости.
С ним согласен эксперт Офер Залцберг, по мнению которого, надежды на то, что палестинцы примут такой план, напрасны. "Поскольку этот план не имеет отношения к израильско-палестинскому миротворчеству, основной вопрос заключается в том, как его можно использовать для достижения других целей. Президент Трамп использовал двусмысленные формулировки относительно точных шагов, на которые США дали бы зеленый свет Израилю. Неясно, может ли Израиль продвигать одностороннюю политику под прикрытием плана перед израильскими выборами", - добавил старший сотрудник "Международной кризисной группы".