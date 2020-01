Как пилят в Америке: обнаружена "черная дыра коррупции"

"Менее чем через год после открытия дверей Rosemont Seneca Хантер Байден и Девон Арчер были в Китае, получив доступ на самые высокие уровни. <…> Rosemont Seneca Partners договорился об эксклюзивной сделке с китайскими чиновниками, которую они подписали примерно через десять дней после того, как Хантер посетил Китай со своим отцом. Самая мощная финансовая структура в Китае, государственный Bank of China создал совместное предприятие с Rosemont Seneca. <…> Короче говоря, китайское правительство буквально финансировало бизнес, которым оно совместно владело вместе с сыновьями двух самых влиятельных американских чиновников", — писал Питер Швейцер в The New York Post со ссылками на официальные документы и информационные сообщения китайских и американских СМИ.