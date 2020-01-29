Поклонники не узнали Надежду Бабкину с новым макияжем

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эстрадная певица Надежда Бабкина разместила в инстаграме фотографию, на которой показывает новый макияж. Необычный образ удивил пользователей социальной сети.
"Освежила образ перед съемками "Модного приговора", — написала Бабкина.
"Я сначала не узнала", — прокомментировала @helga9898.
"Ваша визажист — колдунья!" — заявила @an_na6983.
"Не узнать вообще. Наверное, влюбилась: глаза светятся", — предположила @alla670322.
Однако многие уверены, что Надежда Бабкина так преобразилась благодаря фотошопу, а не мастерству гримера.
"Мы вас любим, но здесь вы похожи на Кена", — подчеркнула @demimurka4532.
"Отфотошопили", — присоединилась к обсуждению @valjaklima.
"Зачем столько ретуши? Вы и так красивая, позитивная, улыбка вас красит", — написала @tani03081961.
18 октября 2019, 08:00КультураКрасавица или чудовище: что скрывает "Фотошоп"