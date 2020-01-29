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Культура
2020-01-29T09:18+0300
https://ria.ru/20200129/1563977209.html
Поклонники не узнали Надежду Бабкину с новым макияжем
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40839/23/408392334_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_fdb4332700a474df3b099a1f92637c40.jpg
РИА Новости

Поклонники не узнали Надежду Бабкину с новым макияжем

01:33 29.01.2020 (обновлено: 09:18 29.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОткрытие здания музыкального театра фольклора "Русская песня"
Открытие здания музыкального театра фольклора Русская песня
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Эстрадная певица Надежда Бабкина разместила в инстаграме фотографию, на которой показывает новый макияж. Необычный образ удивил пользователей социальной сети.
"Освежила образ перед съемками "Модного приговора", — написала Бабкина.
"Я сначала не узнала", — прокомментировала @helga9898.
"Ваша визажист — колдунья!" — заявила @an_na6983.
"Не узнать вообще. Наверное, влюбилась: глаза светятся", — предположила @alla670322.
Однако многие уверены, что Надежда Бабкина так преобразилась благодаря фотошопу, а не мастерству гримера.
"Мы вас любим, но здесь вы похожи на Кена", — подчеркнула @demimurka4532.
"Отфотошопили", — присоединилась к обсуждению @valjaklima.
"Зачем столько ретуши? Вы и так красивая, позитивная, улыбка вас красит", — написала @tani03081961.
Портрет девушки до и после ретуширования в фотошопе
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Красавица или чудовище: что скрывает "Фотошоп"
9712035
КультураСтиль жизниНовости культурыНадежда Бабкина
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