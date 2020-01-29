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Хорошие новости
2020-01-29T11:22+0300
https://ria.ru/20200129/1563970167.html
Центры поддержки самозанятых помогут развивать бизнес
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РИА Новости

Центры поддержки самозанятых помогут развивать бизнес

08:00 29.01.2020 (обновлено: 11:22 29.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСпециалист многофункционального центра принимает от заявителя документы
Специалист многофункционального центра принимает от заявителя документы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Репетиторы и няни, мастера по маникюру и фотографы-фрилансеры теперь могут узнать, как зарегистрироваться в качестве самозанятого и правильно заплатить налоги. В центрах поддержки самозанятых, которые действуют в регионах России, им расскажут об особенностях налога на профессиональный доход и способах развития бизнеса. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан с 1 января 2019 года успешно применяется в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.
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1 января, 05:04
Самозанятые смогут легализовать свой бизнес еще в 19 регионах России
С января 2020 года в эксперимент включились и другие регионы, в том числе Волгоградская область, где на базе Торгово-промышленной палаты недавно открылся новый центр поддержки самозанятых.
"Первая задача — максимально оповестить жителей Волгоградской области о том, что такой режим введен, что им можно воспользоваться. Вторая задача — проконсультировать по всем вопросам, возникающим в связи с переходом на новый режим, в связи с его применением. Третья задача — предоставить комплекс услуг по развитию бизнеса: это обучение, мастер-классы, тренинги, семинары, поиск партнеров, реклама и продвижение продукции", — рассказал РИА Новости президент Волгоградской торгово-промышленной палаты Вадим Ткаченко.
По словам Ткаченко, с момента открытия центра поддержки самозанятых за помощью каждый день обращается несколько десятков человек.
С января 2020 года, по данным администрации Волгоградской области, в качестве самозанятых в регионе зарегистрировалось около 1,6 тысячи волгоградцев.
Чтобы получить статус самозанятого, житель России должен являться производителем продукции или услуг; иметь годовой доход не выше 2,4 миллиона рублей; не иметь наемной рабочей силы. Чтобы оформить документы, не обязательно лично являться в налоговую инспекцию — вся информация есть на сайте ведомства. Кроме того, пройти процедуру можно через бесплатное мобильное приложение "Мой налог".
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Хорошие новостиХорошие новостиВолгоградская область
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