Центры поддержки самозанятых помогут развивать бизнес

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Репетиторы и няни, мастера по маникюру и фотографы-фрилансеры теперь могут узнать, как зарегистрироваться в качестве самозанятого и правильно заплатить налоги. В центрах поддержки самозанятых, которые действуют в регионах России, им расскажут об особенностях налога на профессиональный доход и способах развития бизнеса. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан с 1 января 2019 года успешно применяется в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан.

С января 2020 года в эксперимент включились и другие регионы, в том числе Волгоградская область, где на базе Торгово-промышленной палаты недавно открылся новый центр поддержки самозанятых.

"Первая задача — максимально оповестить жителей Волгоградской области о том, что такой режим введен, что им можно воспользоваться. Вторая задача — проконсультировать по всем вопросам, возникающим в связи с переходом на новый режим, в связи с его применением. Третья задача — предоставить комплекс услуг по развитию бизнеса: это обучение, мастер-классы, тренинги, семинары, поиск партнеров, реклама и продвижение продукции", — рассказал РИА Новости президент Волгоградской торгово-промышленной палаты Вадим Ткаченко.

По словам Ткаченко, с момента открытия центра поддержки самозанятых за помощью каждый день обращается несколько десятков человек.

С января 2020 года, по данным администрации Волгоградской области, в качестве самозанятых в регионе зарегистрировалось около 1,6 тысячи волгоградцев.