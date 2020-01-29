В России появится цифровая агропромышленная платформа

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России появится платформа сельскохозяйственной техники, которая поможет уменьшить потери аграрного производства, сообщает пресс-служба правительства Томской области.

Разработкой платформы занимаются власти региона. Первым шагом стало создание прототипа агрометеоплатформы, которая позволит управлять сетью метеостанций и получать информацию о вредителях и возможных чрезвычайных ситуациях, чтобы прогнозировать урожай.

В 2019 году на полях областных сельхозпредприятий установили шесть единиц метеооборудования — базовые метеостанции, метеопосты и агрометеозонды, которые определяют температуру, влажность и другие параметры почвы. При создании техники использовались технологии томского Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.

"На платформе сельхозтехники, которая станет частью пилотного проекта "Беспилотная сельскохозяйственная техника", будут отражены актуальные данные о каждой единице техники. Информация будет поступать с информационной системы Гостехнадзора и с датчиков, установленных на технике", — говорится в сообщении.

В 2020 году в рамках пилотного проекта "Развитие сети метеопрогнозирования" планируется запустить еще десять станций в Зырянском, Первомайском и Асиновском районах и до 100 агрометеозондов — на полях крупных сельхозпредприятий. В полную силу агрометеоплатформа должна заработать к 2022 году, когда будет установлено 60 метеопостов и метеостанций и 300 агрометеозондов.