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Хорошие новости
2020-01-29T15:08+0300
https://ria.ru/20200129/1563958271.html
В России появится цифровая агропромышленная платформа
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РИА Новости

В России появится цифровая агропромышленная платформа

08:00 29.01.2020 (обновлено: 15:08 29.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПосетители у прилавка с овощами на агропромышленной выставке
Посетители у прилавка с овощами на агропромышленной выставке
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России появится платформа сельскохозяйственной техники, которая поможет уменьшить потери аграрного производства, сообщает пресс-служба правительства Томской области.
Разработкой платформы занимаются власти региона. Первым шагом стало создание прототипа агрометеоплатформы, которая позволит управлять сетью метеостанций и получать информацию о вредителях и возможных чрезвычайных ситуациях, чтобы прогнозировать урожай.
В 2019 году на полях областных сельхозпредприятий установили шесть единиц метеооборудования — базовые метеостанции, метеопосты и агрометеозонды, которые определяют температуру, влажность и другие параметры почвы. При создании техники использовались технологии томского Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН.
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"На платформе сельхозтехники, которая станет частью пилотного проекта "Беспилотная сельскохозяйственная техника", будут отражены актуальные данные о каждой единице техники. Информация будет поступать с информационной системы Гостехнадзора и с датчиков, установленных на технике", — говорится в сообщении.
В 2020 году в рамках пилотного проекта "Развитие сети метеопрогнозирования" планируется запустить еще десять станций в Зырянском, Первомайском и Асиновском районах и до 100 агрометеозондов — на полях крупных сельхозпредприятий. В полную силу агрометеоплатформа должна заработать к 2022 году, когда будет установлено 60 метеопостов и метеостанций и 300 агрометеозондов.
В дальнейшем планируется разработать еще пять платформ: "Цифровой гектар" позволит отслеживать информацию о контурах полей, создавать карты урожайности и агрохимических показателей, математические модели систем севооборота. Платформа "Цифровое животное" будет содержать информацию о каждом сельскохозяйственном животном, вести учет и мониторинг поголовий. Платформа "Цифровой специалист" поможет готовить сельхозработников и разрабатывать для них новые учебные программы, а "Беспилотная сельскохозяйственная техника" будет отображать актуальные данные о каждой единице техники. Облегчит сельхозпроизводителям процесс подачи заявок на предоставление господдержки и ведение отчетности платформа "Цифровой паспорт организации".
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Хорошие новостиХорошие новостиТомская область
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