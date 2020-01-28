Американская "сделка века" приведет к новой интифаде, считают в Иране

ТЕГЕРАН, 28 янв – РИА Новости. Американская "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию приведет к новой интифаде, считает советник президента Ирана Хесамаддин Ашна.
"Это – сделка между сионистским режимом и США. Никакого взаимодействия с палестинцами нет в повестке. Это не проект мира и процветания, а проект санкций и принуждения", - написал Ашна в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, США в одностороннем порядке проигнорировали постановления СБ ООН.
"Ожидаем еще одну интифаду", - добавил советник Хасана Роухани.