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Американская "сделка века" приведет к новой интифаде, считают в Иране
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РИА Новости

Американская "сделка века" приведет к новой интифаде, считают в Иране

21:36 28.01.2020 (обновлено: 22:01 28.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 28 янв – РИА Новости. Американская "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию приведет к новой интифаде, считает советник президента Ирана Хесамаддин Ашна.
"Это – сделка между сионистским режимом и США. Никакого взаимодействия с палестинцами нет в повестке. Это не проект мира и процветания, а проект санкций и принуждения", - написал Ашна в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, США в одностороннем порядке проигнорировали постановления СБ ООН.
"Ожидаем еще одну интифаду", - добавил советник Хасана Роухани.
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