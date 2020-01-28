Слушание по делу Винника в Париже сделали закрытым вопреки его просьбе

ПАРИЖ, 28 янв - РИА Новости, Виктория Иванова. Слушания по делу россиянина Слушания по делу россиянина Александра Винника в парижском суде перевели в закрытый режим вопреки его желанию и требованиям защиты, из зала удалили даже российского консула, передает корреспондент РИА Новости.

С ходатайством о том, чтобы слушания проходили в закрытом режиме, выступила прокурор. Защита Винника выразила несогласие с этой позицией, сам россиянин также попросил, чтобы из зала не выгоняли журналистов.

"Я хочу, чтобы они (слушания - ред.) открытыми были. В Греции меня два с половиной года не слушали, нарушая мои права, теперь и во Франции будут нарушать", - сказал из стеклянного "аквариума" в зале суда Винник.

Несмотря на это, прессу из зала попросили удалиться. Через несколько минут из зала вышел также и заведующий консульским отделом посольства России в Париже, поскольку судья потребовал покинуть зал всех, кроме адвокатов.

В итоге все адвокаты россиянина вышли из зала, после чего в слушании был объявлен перерыв.

"Решение судьи запретить дипломатическому сотруднику присутствовать на суде, чтобы зафиксировать отсутствие нарушений прав гражданина России, я считаю нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях. Будем добавиться, чтобы нам разрешили присутствовать на следующих заседаниях", - сказал консул Алексей Попов.

Ранее сообщалось, что судья по свободам и заключению 28 января будет решать вопрос, касающийся предварительного заключения Винника. Защита Винника намерена ходатайствовать о том, чтобы слушание было отложено в связи с состоянием здоровья их клиента и недостатком времени на подготовку.

Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также РФ, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция . Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.

Согласно французскому запросу, Винник обвиняется во взломе электронной почты тысяч человек и вымогательстве у них денег. Через платформу BTC-e с помощью вымогательства было получено 20,643 тысячи биткоинов, что соответствует 130 миллионам евро, от 5,7 тысячи жертв по всему миру, в том числе из Франции, говорится в документе. Франция считает, что действовала группа киберпреступников, и Винник имеет важное значение для расследования.

В минувший четверг Винника забрали из больницы в Греции и увезли в неизвестном направлении. Вскоре стало известно, что он находится в парижской больнице.