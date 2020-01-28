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Трамп заявил, что в "сделке века" нет рисков для безопасности Израиля
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РИА Новости

Трамп заявил, что в "сделке века" нет рисков для безопасности Израиля

21:05 28.01.2020 (обновлено: 22:02 28.01.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 28 янв РИА Новости. "Сделка века" Израиля и Палестины не будет нести никаких рисков для безопасности Израиля, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Очень важно, что предложенный подход к решению (конфликта) на основе двух государств не будет представлять возрастающих рисков для безопасности Израиля, что бы то ни было", - подчеркнул Трамп, представляя сделку в ходе совместного выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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"Мы не допустим возвращения ко дням кровопролития, бомбежкам и атакам на ночные клубы и нескончаемому терроризму, этого не будет. Мир требует компромисса, но мы никогда не потребуем от Израиля идти на компромисс в вопросе его безопасности", - сказал Трамп.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампМИД РФБиньямин НетаньяхуПалестинаИзраильВ мире
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