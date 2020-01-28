Трамп заявил, что в "сделке века" нет рисков для безопасности Израиля

"Мы не допустим возвращения ко дням кровопролития, бомбежкам и атакам на ночные клубы и нескончаемому терроризму, этого не будет. Мир требует компромисса, но мы никогда не потребуем от Израиля идти на компромисс в вопросе его безопасности", - сказал Трамп.