Трамп заявил, что в "сделке века" нет рисков для безопасности Израиля

ВАШИНГТОН, 28 янв РИА Новости. "Сделка века" Израиля и Палестины не будет нести никаких рисков для безопасности Израиля, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.
"Очень важно, что предложенный подход к решению (конфликта) на основе двух государств не будет представлять возрастающих рисков для безопасности Израиля, что бы то ни было", - подчеркнул Трамп, представляя сделку в ходе совместного выступления перед журналистами с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Мы не допустим возвращения ко дням кровопролития, бомбежкам и атакам на ночные клубы и нескончаемому терроризму, этого не будет. Мир требует компромисса, но мы никогда не потребуем от Израиля идти на компромисс в вопросе его безопасности", - сказал Трамп.