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Пентагон не понимает, почему КНДР не сдержала обещание о "сюрпризе"
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РИА Новости

Пентагон не понимает, почему КНДР не сдержала обещание о "сюрпризе"

19:02 28.01.2020 (обновлено: 19:48 28.01.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Военные США не понимают, почему КНДР не сделала чего-то провокационного после того, как обещала "сюрприз" к Рождеству, признался замглавы Пентагона Джон Руд.
"Мы очень внимательно следим за тем, что они делают. Мы не знаем точно, почему северокорейцы не совершили более провокационных действий, на что они намекали в декабре. <...> Очень может быть, что мы увидим какие-нибудь новые ракетные испытания или другие действия северокорейцев, но на данном этапе это очень спекулятивно", — сказал он во вторник, выступая в комитете палаты представителей по делам Вооруженных сил.
По его словам, пытаться предсказать следующие шаги Пхеньяна "опасно". Он напомнил, что в прошлом году КНДР совершила несколько пусков ракет малой дальности, что нарушает резолюции СБ ООН.
"Однозначно есть некий посыл <...> в этих действиях. <...> Наше послание для них заключается в том, что мы однозначно оцениваем это как провокационные действия, и Госдепартамент пытается вернуть их за стол переговоров, что, как мы считаем, было бы более конструктивно и продуктивно", — добавил Руд.
При этом он повторил, что власти КНДР не пойдут на переговоры, если не оказывать на них давление.
КНДР предупредила о возможном "рождественском подарке" в декабре, указав, что у США все меньше времени для переговоров о денуклеаризации. Президент США Дональд Трамп неоднократно шутил по этому поводу, что сюрпризом может быть "прекрасная ваза", но при этом обещал разобраться с этим сюрпризом.
Глава Пентагона Марк Эспер
24 января, 18:23
Эспер считает, что США и КНДР нужно вернуться к переговорам
28720521
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Дональд ТрампКим Чен ЫнМинистерство обороны СШАКНДРВ мире
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