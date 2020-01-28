Пентагон не понимает, почему КНДР не сдержала обещание о "сюрпризе"

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Военные Военные США не понимают, почему КНДР не сделала чего-то провокационного после того, как обещала "сюрприз" к Рождеству, признался замглавы Пентагона Джон Руд.

"Мы очень внимательно следим за тем, что они делают. Мы не знаем точно, почему северокорейцы не совершили более провокационных действий, на что они намекали в декабре. <...> Очень может быть, что мы увидим какие-нибудь новые ракетные испытания или другие действия северокорейцев, но на данном этапе это очень спекулятивно", — сказал он во вторник, выступая в комитете палаты представителей по делам Вооруженных сил.

По его словам, пытаться предсказать следующие шаги Пхеньяна "опасно". Он напомнил, что в прошлом году КНДР совершила несколько пусков ракет малой дальности, что нарушает резолюции СБ ООН.

"Однозначно есть некий посыл <...> в этих действиях. <...> Наше послание для них заключается в том, что мы однозначно оцениваем это как провокационные действия, и Госдепартамент пытается вернуть их за стол переговоров, что, как мы считаем, было бы более конструктивно и продуктивно", — добавил Руд.

При этом он повторил, что власти КНДР не пойдут на переговоры, если не оказывать на них давление.