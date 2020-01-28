Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-01-28T18:25+0300
https://ria.ru/20200128/1563982440.html
Ученые выяснили, что динозавры могли передвигаться на передних ногах
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980632_0:9:700:403_1036x0_80_0_0_5bab7eb91f2770c405380bbe64ffae1f.jpg
РИА Новости

Ученые выяснили, что динозавры могли передвигаться на передних ногах

18:25 28.01.2020
808
© Heritage Museum of the Texas Hill CountryОтпечатки передних конечностей гигантского завропода в породах формации Глен Роуз (шт. Техас, США)
Отпечатки передних конечностей гигантского завропода в породах формации Глен Роуз (шт. Техас, США)
© Heritage Museum of the Texas Hill Country
Отпечатки передних конечностей гигантского завропода в породах формации Глен Роуз (шт. Техас, США)
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Американские ученые изучили следы завроподов мелового периода, обнаруженные в штате Техас, и пришли к выводу, что эти гигантские динозавры могли передвигаться в неглубоких водоемах, отталкиваясь от дна одними передними ногами. О результатах исследования сообщает журнал Ichnos.
Завроподы, или ящероногие — группа гигантских четвероногих растительноядных динозавров, включающая бронтозавров, брахиозавров и диплодоков — были крупнейшими животными из когда-либо обитавших на Земле. У представителей этой группы были четыре толстые и мощные конечности, необходимые для того, чтобы поддерживать и переносить массивные тела.
Однако в 2007 году в штате Техас (США) были найдены загадочные следы крупных завроподов, передвигавшихся только на передних ногах. Отпечатки были обнаружены в известковом карьере формации Глен Роуз, сохранившей множество следов динозавров возрастом около 110 миллионов лет.
Их тщательно изучила команда палеонтологов из Университета Пердью и Музея естественных наук Хьюстона. Исследователи пришли к выводу, что это следы передних конечностей завроподов, хотя они и не смогли определить видовую принадлежность животных.
Всего были обнаружены три параллельные цепочки следов по несколько десятков отпечатков в каждой. Учитывая размер отпечатков — около 70 см в поперечнике — было понятно, что это был очень крупный представитель ящероногих. Перед исследователями встала задача объяснить парадоксальную находку, которая противоречила законам физиологии и физики.
Так в представлении художника выглядели обновляющиеся зубы майюнгазавра
28 ноября 2019, 16:37РИА Наука
Ученые обнаружили, что у динозавра зубы менялись каждые два месяца
И здесь ученые вспомнили о гипотезе Роланда Берда, американского палеонтолога, который в 1940 году обнаружил необычные следы динозавров в округе Бандера (штат Техас). Там тоже были отпечатки только передних конечностей.
Берд тогда предположил, что эти следы были оставлены завроподом во время "плавания" по поверхности неглубокого водоема, от дна которого он отталкивался передними ногами. Однако со временем появлялось все больше доказательств того, что завроподы были сухопутными животными, и гипотеза Берда была признана несостоятельной.
© R.T. Bakker/Ichnos, 2019Так, отталкиваясь от дна неглубокого водоема передники конечностями, могли передвигаться в воде крупные зауроподы из семейства брахиозаврид
Так, отталкиваясь от дна неглубокого водоема передники конечностями, могли передвигаться в воде крупные зауроподы из семейства брахиозаврид
© R.T. Bakker/Ichnos, 2019
Так, отталкиваясь от дна неглубокого водоема передники конечностями, могли передвигаться в воде крупные зауроподы из семейства брахиозаврид
Отсутствие следов задних конечностей пытались объяснить тем, что на них приходилась незначительная масса тела, поэтому они оказывали меньшее давление на грунт. Действительно, рассчитав распределенную нагрузку на тело древнего животного, авторы пришли к выводу, что и при передвижении по суше на задние ноги динозавров-гигантов приходилась меньшая нагрузка, чем на передние.
"Большее давление, приложенное к поверхности земли передними конечностями, вероятно, объясняет то, что следы в Глен Роуз оставлены только ими. Однако нельзя сбрасывать со счетов и вероятность того, что завроподы действительно могли перемещаться совершенно необычным способом", — приводятся в пресс-релизе слова авторов исследования.
Хотя следы в формации Глен Роуз отличаются от следов в округе Бандера, и там и там они были оставлены крупными ящероногими. Вероятно, представители этой группы четвероногих динозавров, проводивших большую часть времени на суше, любили иногда "поплавать" в воде, и их передние конечности оставили следы на донном осадке. Выбираясь по глинистому склону водоема на берег, они тоже, вероятно, пользовались передними ногами, считают исследователи.
Пернатый динозавр Wulong bohaiensis
21 января, 16:26РИА Наука
Палеонтологи обнаружили переходный вид между динозаврами и птицами
751100
Обсудить 0
РИА НаукадинозаврыбиологияЗемля - РИА НаукаОткрытия - РИА НаукаСШАТехас
Рекомендуем
Звездное небо
Два американских спутника могут столкнуться над США 30 января
Лексия Алиджай
Стала известна причина смерти 21-летней певицы Лекси Алиджай
Принципиальная схема нового биосенсора. На поверхности находится только чувствительное кольцо, а вся его оптическая часть — источник и детектор излучения — располагается внутри диэлектрика
Российские ученые создали сверхчувствительные биосенсоры
Здоровое питание
Ученые обнаружили противоречивый эффект кетогенной диеты
Памятник русскому мореплавателю, первооткрывателю Антарктиды Фаддею Беллинсгаузену
Эксперт обвинил Эстонию в "примазывании" к юбилею открытия Антарктиды
Премьер-министр Черногории Душко Маркович
Премьер Черногории призвал Сербскую церковь к диалогу
Актриса Рене Зеллвегер во время проведения завтрака номинантов на Оскар в Лос-Анджелесе
Знаменитости съехались на завтрак номинантов на премию "Оскар"
Контейнеры с ураном
"Росатом" пояснил, как обедненный уран развивает атомную энергетику
Блогер Егор Жуков у здания Кунцевского суда
Мосгорсуд в феврале проверит законность приговора Егору Жукову
Ольга Бузова в клипе Мало половин
Хит Ольги Бузовой "Мало половин" стал платиновым на территории России
Испытание десантного модуля проекта ExoMars
Проект ExoMars-2020 испытывает большие трудности, сообщил ученый
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании VIII Рождественских парламентских встреч в Совете Федерации
Патриарх попросил сенаторов защитить россиян от утечки личных данных
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея
В Челябинске родители пожаловались на концерт Элджея
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
Рынок морепродуктов не был источником коронавируса, считают ученые
Вход в Чагырскую пещеру (Алтайский край)
Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния