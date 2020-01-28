Российскую семью не выпускают из китайского города из-за коронавируса

Как рассказал россиянин, оказавшийся в Юньчэне с женой, дороги из города перекрыла народная дружина.
"Позвонили, попросили чиновников встретиться. Я гражданин другой страны. <…> Посольство мне не верит, что народная дружина здесь все перекрыла. Они говорят мне, что я утрирую", — сообщил он.
По словам мужчины, в городе от вируса умерли несколько человек. Власти развесили растяжки с предостережениями и попросили сообщать, если в Юньчэне окажутся люди из Ухани, откуда началась эпидемия коронавируса. Алексей добавил, что движение на улицах контролируют дружинники.
Журналисты телеканала связались с российским посольством в Китае. По их словам, в дипмиссии не знают о российских туристах в провинции Шаньси, где находится город Юньчэн. Представитель посольства пообещал разобраться с проблемой.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.