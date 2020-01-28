Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T19:46+0300
https://ria.ru/20200128/1563979709.html
Российскую семью не выпускают из китайского города из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563971939_0:113:2849:1716_1036x0_80_0_0_65258c0f0dd0ad131ed64724c5987443.jpg
РИА Новости

Российскую семью не выпускают из китайского города из-за коронавируса

17:38 28.01.2020 (обновлено: 19:46 28.01.2020)
13592
© РИА Новости / Анна РаткоглоЖенщины в медицинских масках в Китае
Женщины в медицинских масках в Китае
© РИА Новости / Анна Раткогло
Женщины в медицинских масках в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российская семья застряла в городе Юньчэн после того, как там перекрыли дороги из-за коронавируса. Об этом сообщил телеканал "360".
Как рассказал россиянин, оказавшийся в Юньчэне с женой, дороги из города перекрыла народная дружина.
"Позвонили, попросили чиновников встретиться. Я гражданин другой страны. <…> Посольство мне не верит, что народная дружина здесь все перекрыла. Они говорят мне, что я утрирую", — сообщил он.
По словам мужчины, в городе от вируса умерли несколько человек. Власти развесили растяжки с предостережениями и попросили сообщать, если в Юньчэне окажутся люди из Ухани, откуда началась эпидемия коронавируса. Алексей добавил, что движение на улицах контролируют дружинники.
Журналисты телеканала связались с российским посольством в Китае. По их словам, в дипмиссии не знают о российских туристах в провинции Шаньси, где находится город Юньчэн. Представитель посольства пообещал разобраться с проблемой.
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
Вчера, 14:32
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Как установили специалисты, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV, который может передаваться от человека к человеку.
По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена
Вчера, 12:59
В Германии рассказали, как ее гражданин заразился коронавирусом
371051459
Обсудить 3
ЮньчэнРаспространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Правильно " КАРАНТИН " А если они попробуют силой прорваться разрешаю открыть по ним огонь. . . .
28 января, 17:51
Vladimir Chawla
1130005
Рекомендуем
Андрей Алабушев
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена
В Германии рассказали, как ее гражданин заразился коронавирусом
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз внес семерых россиян в санкционный список по Украине
Военные полицейские у входа на закрытый железнодорожный вокзал города Ухань в провинции Хубэй
Посольство обсуждает с Китаем возможность выезда россиян из Хубэя
Врач проверяет капельницу
В Адыгее госпитализировали вернувшуюся из Китая женщину
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, следовавшего рейсом Алма-Ата – Нур-Султан
Умер второй пилот Bek Air, разбившегося в декабре под Алма-Атой
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
Коридор в больнице
В омской больнице умер пенсионер, которому врачи отказали в перевязке
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
ВОЗ повысила оценку риска распространения нового коронавируса
Пассажиры в зоне международных прилетов аэропорта Владивостока
Российские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Люди стоят возле аптеки в Шанхае
В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
ФАС запросила у сотовых операторов объяснения по поводу повышения цен
Банкноты номиналом две тысячи рублей и монеты номиналом пять рублей
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы в Китае
В Тяньцзине из-за коронавируса объявили режим "военного времени"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27В Гуанчжоу крупную азиатскую турвыставку отменили из-за коронавируса
06:18В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:16Власти Пекина хотят оштрафовать аптеку за повышение цен на маски
06:14Экс-премьер Ливана назвал "сделку века" "пощечиной" Палестине
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Лента новостейМолния