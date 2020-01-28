Российскую семью не выпускают из китайского города из-за коронавируса

"Позвонили, попросили чиновников встретиться. Я гражданин другой страны. <…> Посольство мне не верит, что народная дружина здесь все перекрыла. Они говорят мне, что я утрирую", — сообщил он.

Журналисты телеканала связались с российским посольством в Китае. По их словам, в дипмиссии не знают о российских туристах в провинции Шаньси, где находится город Юньчэн. Представитель посольства пообещал разобраться с проблемой.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, 60 человек вылечились и были выписаны из больниц. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао и на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.