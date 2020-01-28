Депутат оценил идею РЖД сообщать о медобразовании при покупке билета

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Идея сообщать в РЖД о медицинском образовании при покупке билета бессмысленна, так как аптечки в транспорте не оснащены необходимыми средствами и препаратами — врач, даже имеющий при себе собственные препараты, будет практически бессилен, поскольку по закону не имеет права их применять, считает Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.
Ранее РЖД попросили пассажиров, имеющих медицинское образование, сообщать об этом при покупке билетов для оказания в случае необходимости первой помощи в поезде. Работники поездных бригад проходят обязательное обучение для оказания первой доврачебной помощи. "Пассажиры, имеющие медицинское образование, смогут оказывать им квалифицированное содействие", - пояснила компания.
"У меня это вызывает улыбку... Для чего? Если аптечка в поезде состоит из бинта, жгута и коробки. Все. Для чего я укажу, что я врач? Ну укажу я, что я врач, и чем я помогу? Я с собой только могу возить препараты. Я их вожу. Но дать я ему их не могу по закону, потому что не может оказываться медицинская помощь вне стен медицинской организации", - сказал Морозов на рабочем заседании думского комитета во вторник.
"Получается, я в поезде никто", - пояснил депутат.
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