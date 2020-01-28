Депутат оценил идею РЖД сообщать о медобразовании при покупке билета

"У меня это вызывает улыбку... Для чего? Если аптечка в поезде состоит из бинта, жгута и коробки. Все. Для чего я укажу, что я врач? Ну укажу я, что я врач, и чем я помогу? Я с собой только могу возить препараты. Я их вожу. Но дать я ему их не могу по закону, потому что не может оказываться медицинская помощь вне стен медицинской организации", - сказал Морозов на рабочем заседании думского комитета во вторник.