Группа "Мать и дитя" открыла клинику в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. Группа "Мать и дитя", одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, во вторник открыла амбулаторную клинику в Ростове-на-Дону, передает корреспондент РИА Новости с места события.
На открытии присутствовали губернатор региона Василий Голубев, телеведущий Дмитрий Дибров, министр здравоохранения области Татьяна Быковская.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 50 миллионов рублей. Одним из главных направлений деятельности учреждения станет женское здоровье. Прием будут вести специалисты в сфере акушерства-гинекологии, репродуктологии, эндокринологии, урологии, андрологии и по другим направлениям.
"Клиника в Ростове-на-Дону создана с применением высоких стандартов качества оказания медицинской помощи и оснащена оборудованием мирового класса", - сказал на открытии Голубев, добавив, что в медучреждении будут работать более 30 высококлассных специалистов. "Опыт и профессионализм специалистов позволит решить серьезные задачи, в частности, по реализации нацпроектов", - отметил он.
Мощности новой клиники позволят проводить до 400 малых гинекологических операций, около 1 тысячи циклов ЭКО, включая циклы по ОМС, и более 26 тысяч приемов врачей в год.
Группа "Мать и дитя" - одна из ведущих компаний на рынке частных медицинских услуг России. Сеть клиник "Мать и дитя" принадлежит MD Medical Group Investment (MDMG), зарегистрированной на Кипре в 2010 году. На конец июня 2019 года в группу входило 40 медицинских учреждений, в том числе шесть многопрофильных госпиталей и 34 амбулаторных клиники. Основным акционером группы является ее основатель Марк Курцер. С 2012 года акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок.