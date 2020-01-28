Группа "Мать и дитя" открыла клинику в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 янв – РИА Новости. Группа Группа "Мать и дитя" , одна из крупнейших компаний на российском рынке частных медицинских услуг, во вторник открыла амбулаторную клинику в Ростове-на-Дону , передает корреспондент РИА Новости с места события.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 50 миллионов рублей. Одним из главных направлений деятельности учреждения станет женское здоровье. Прием будут вести специалисты в сфере акушерства-гинекологии, репродуктологии, эндокринологии, урологии, андрологии и по другим направлениям.

"Клиника в Ростове-на-Дону создана с применением высоких стандартов качества оказания медицинской помощи и оснащена оборудованием мирового класса", - сказал на открытии Голубев, добавив, что в медучреждении будут работать более 30 высококлассных специалистов. "Опыт и профессионализм специалистов позволит решить серьезные задачи, в частности, по реализации нацпроектов", - отметил он.

Мощности новой клиники позволят проводить до 400 малых гинекологических операций, около 1 тысячи циклов ЭКО, включая циклы по ОМС, и более 26 тысяч приемов врачей в год.