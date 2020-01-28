В ОНФ призвали не поддаваться панике из-за коронавируса

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Нет причин поддаваться панике, вызванной распространением коронавируса, но чтобы избежать заражения, нужно воздержаться от поездок заграницу, пользоваться средствами дезинфекции и не переутомляться, рассказали эксперты Нет причин поддаваться панике, вызванной распространением коронавируса, но чтобы избежать заражения, нужно воздержаться от поездок заграницу, пользоваться средствами дезинфекции и не переутомляться, рассказали эксперты Общероссийского народного фронта

По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае , достигло более 4500 человек, из них более 100 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

"Человечество каждый год сталкивается с какими-то новыми вирусами. Однако далеко не все случаи заканчиваются летальным исходом. Так что в этой ситуации много панических настроений, может быть, даже искусственно подогреваемых... Нужно не поддаваться паническим настроениям и помнить о профилактике. В том числе стоит использовать специальные маски. Не стоит забывать о соблюдении режима труда и отдыха, не переутомляться", – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.

Он отметил, что, если все службы, ответственные за профилактику, будут работать, "засучив рукава", то у российских медиков "есть время и возможности", чтобы создать дополнительные меры защиты, в том числе вакцину. В эту работу уже включились все научно-исследовательские организации РФ, заверил Дорофеев.

Эксперт тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" Ирина Солдатова сказала, что для предотвращения заражения коронавирусом необходимо воздержаться от поездок в Китай, а при планировании зарубежных поездок – "заблаговременно выяснить эпидемиологическую ситуацию в стране". При появлении первых симптомов необходимо не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, отметила Солдатова.