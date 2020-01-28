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В ОНФ призвали не поддаваться панике из-за коронавируса
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РИА Новости

В ОНФ призвали не поддаваться панике из-за коронавируса

16:08 28.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в международный аэропорт Краснодар
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в международный аэропорт Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в международный аэропорт Краснодар. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Нет причин поддаваться панике, вызванной распространением коронавируса, но чтобы избежать заражения, нужно воздержаться от поездок заграницу, пользоваться средствами дезинфекции и не переутомляться, рассказали эксперты Общероссийского народного фронта.
По последним данным, число заразившихся пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло более 4500 человек, из них более 100 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
"Человечество каждый год сталкивается с какими-то новыми вирусами. Однако далеко не все случаи заканчиваются летальным исходом. Так что в этой ситуации много панических настроений, может быть, даже искусственно подогреваемых... Нужно не поддаваться паническим настроениям и помнить о профилактике. В том числе стоит использовать специальные маски. Не стоит забывать о соблюдении режима труда и отдыха, не переутомляться", – заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев, слова которого приводит пресс-служба ОНФ.
Он отметил, что, если все службы, ответственные за профилактику, будут работать, "засучив рукава", то у российских медиков "есть время и возможности", чтобы создать дополнительные меры защиты, в том числе вакцину. В эту работу уже включились все научно-исследовательские организации РФ, заверил Дорофеев.
Пассажирки в масках в международном аэропорту Куала-Лумпур в Сепанге, Малайзия
Вчера, 15:06
В КНР рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса
Эксперт тематической площадки ОНФ "Здравоохранение" Ирина Солдатова сказала, что для предотвращения заражения коронавирусом необходимо воздержаться от поездок в Китай, а при планировании зарубежных поездок – "заблаговременно выяснить эпидемиологическую ситуацию в стране". При появлении первых симптомов необходимо не заниматься самолечением, а обращаться к врачу, отметила Солдатова.
Она рассказала, что для защиты от инфекции нужно соблюдать минимальные меры предосторожности: избегать контакта с людьми, имеющими проявления простудных заболеваний, чаще мыть руки с мылом, избегать мест массового скопления людей, проводить проветривание и влажную уборку в помещении, в котором находитесь длительное время, не допускать переохлаждения организма, использовать в пищу только термически обработанные продукты, пить только бутилированную воду.
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Общероссийский народный фронтРоссияОбщество
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