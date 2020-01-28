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Адвокат рассказал о проблеме, с которой столкнулась защита Ассанжа
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РИА Новости

Адвокат рассказал о проблеме, с которой столкнулась защита Ассанжа

13:48 28.01.2020
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил только два часа на общение с адвокатами за последние несколько недель его заключения в британской тюрьме строго режима, сообщила РИА Новости член команды его юристов Рената Авила.
"Только два часа юридических консультаций были предоставлены Джулиану с 19 декабря по 13 января. Это проблема, с которой столкнулись адвокаты", - заявила Авила.
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Она добавила, что команда юристов Ассанжа столкнется с проблемами, если и дальше будет получать такой ограниченный доступ к своему подзащитному. По ее мнению, если такая же динамика сохранится с начала марта по май, команде не хватит времени подготовиться к сложной серии слушаний с большим количеством технических данных и свидетелей. Пока она не видит явные признаки, указывающие на то, что Ассанж получит больше времени для общения со своими адвокатами в ближайшее время.
Кроме того, по ее словам, перенос второй части слушаний по существу на май не внес существенных изменений в соотношение сил в деле.
Ранее сообщалось, что Магистратский Вестминстерский суд Лондона принял решение о переносе слушаний по существу по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа с конца февраля на май. Судья по процессу Ванесса Барайтцер удовлетворила ходатайство адвокатов Ассанжа по отсрочке слушаний из-за недостатка времени на получение и рассмотрение свидетельских показаний, а также трудностей с доступом подсудимого к материалам дела.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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WikiLeaksДжулиан АссанжМоскваЭквадорСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
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