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Медиавойны
2020-01-28T15:59+0300
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Глава Sputnik Эстония расскажет в ПАСЕ о давлении Таллина на агентство
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РИА Новости

Глава Sputnik Эстония расскажет в ПАСЕ о давлении Таллина на агентство

13:45 28.01.2020 (обновлено: 15:59 28.01.2020)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Глава Sputnik Эстония Елена Черышева сообщила РИА Новости, что сделает все возможное на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы рассказать о давлении эстонских властей на журналистов МИА "Россия сегодня".
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее сообщил, что делегация РФ на зимней сессии ПАСЕ поднимет вопрос свободы СМИ в Европе и ситуации со Sputnik Эстония. В понедельник пресс-служба МИА "Россия сегодня" сообщила, что исполнительный директор агентства Кирилл Вышинский и руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева примут участие в зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге с 27 по 31 января.

"Я буду делать все возможное и невозможное, чтобы весь мир, все европейские международные правозащитные организации, иные серьезные структуры узнали о том беспределе, который творят власти Эстонии по отношению к российским журналистам. Хочу, чтобы узнали, что в европейской стране, которая позиционирует себя как демократическая, официальные власти, полиция угрожают уголовными делами журналистам только за то, что они работают в МИА "Россия сегодня", - сказала Черышева.

Она отметила, что готова подтвердить все "своим живым присутствием" и, если это необходимо, прокомментировать и рассказать подробности произошедшего.
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"Может быть, когда не видят людей, не знают их в лицо и общаются не с первоисточником, может быть, этого порой недостаточно. А если я как первоисточник буду присутствовать, человек, который получил это письмо. Я готова даже взять с собой это письмо из полиции, чтобы доказать, на что именно ссылаются полицейские, угрожая нам уголовными делами, каким образом они переключают личностные санкции с одного человека на целое российское государственное предприятие. Может быть, им стоит с этим ознакомиться", - подчеркнула Черышева.
Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС введены не против МИА "Россия сегодня", в которое входит Sputnik, а персонально против генерального директора агентства Дмитрия Киселева.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил РИА Новости, что его страна проводит санкционную политику Евросоюза не в отношении Sputnik, а в отношении личных санкций, наложенных на Киселева.
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Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Высокопоставленный источник в Москве заявил РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы, это будет принято во внимание для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
В международной организации "Репортеры без границ" (RSF) в ответ на письмо МИА "Россия сегодня" сообщили, что организация изучает ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии. МИА "Россия сегодня" просит пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония и готово предложить надлежащую оценку этого беспрецедентного случая нарушения свободы, а также просит принять меры для обеспечения права журналистов агентства выполнять свой профессиональный долг, говорится в письмах.
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