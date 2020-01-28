В Северодвинске опровергли повышение радиационного фона

МУРМАНСК, 28 янв – РИА Новости. Изменение радиационного фона в городе Северодвинске Архангельской области, которое было зафиксировано во вторник, произошло из-за технической неисправности датчика, сообщил журналистам начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов.
Ранее в местных соцсетях появилась информация о возможном выбросе радиации на одном из предприятий Северодвинска, жителям рекомендовали закрыть форточки и не выходить на улицу. Местные СМИ сообщили о возможном ЧП на подводной лодке или в порту. В то же время, как сообщал официальный представитель завода Евгений Гладышев, никаких происшествий на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске в последние дни зафиксировано не было.
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Как отметили в администрации Северодвинска, датчик на улице Труда зафиксировал небольшое повышение радиации. Было зафиксировано 0,3 микрозиверта, однако этот показатель находится в так называемой "зеленой зоне". На место выехали специалисты Роспотребнадзора и отдела гражданской защиты для выяснения причин. Между тем радиационный фон в Северодвинске вернулся в норму.
"Система находится на обслуживании Северного УГМС, сообщение им было направлено, они этот датчик временно вывели из действия на период его мониторинга. Оказалась техническая неисправность датчика. Впоследствии проверили все датчики. Они показывают 0,11 или 0,14 микрозивертов в час", - сказал Магомедов.
По его словам, неисправным оказался один из 8 датчиков.