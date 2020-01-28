В Северодвинске опровергли повышение радиационного фона

Ранее в местных соцсетях появилась информация о возможном выбросе радиации на одном из предприятий Северодвинска, жителям рекомендовали закрыть форточки и не выходить на улицу. Местные СМИ сообщили о возможном ЧП на подводной лодке или в порту. В то же время, как сообщал официальный представитель завода Евгений Гладышев, никаких происшествий на судоремонтном заводе "Звездочка" в Северодвинске в последние дни зафиксировано не было.