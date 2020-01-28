Ребенок в Кузбассе получил травму головы при падении снега с крыши

КЕМЕРОВО, 28 янв - РИА Новости. Годовалая девочка в городе Осинники получила черепно-мозговую травму в результате падения снега с крыши дома, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба Годовалая девочка в городе Осинники получила черепно-мозговую травму в результате падения снега с крыши дома, по данному факту проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области

"Двадцать четвертого января текущего года около 15 часов 00 минут (местного времени) поступило сообщение о том, что в одну из больниц города Новокузнецка госпитализирована с травмой головы годовалая девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что жительница города Осинники с дочерью пошла на улицу.

"При выходе из подъезда на санки, в которых находился ребенок, с крыши упал снег, травмировав девочку. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, состояние ребенка оценивается как средней тяжести", – уточнили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время следователи изучат в управляющей компании, обслуживающей данный дом, необходимую документацию. Пострадавшей будет проведена судебно-медицинское экспертиза, которая определит характер повреждений и тяжесть вреда здоровью.