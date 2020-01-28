Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Руководитель исполкома общероссийской организации "Офицеры России", генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов считает, что высказывание президента Украины Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны связано с недостаточным образованием в стране.
Ранее Зеленский во время своего визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину в начале Второй мировой войны.
"Это классический продукт недообразованности на Украине. Потому что там, судя по всему, ни истории не знают, ни политики не знают. И очень сложно с ними полемизировать, потому что с нуля надо объяснять, что произошло с 1933 по 1945 год. Но им, судя по всему, это не интересно. Поэтому Зеленский в основном высказывает те формулы, которые апробированы Польшей и другими странами, что Россия якобы развязала войну. Хотя по большому счету война началась со вторжения Германии на территорию Польши 1 сентября 1939 года. Где Россия была 1 сентября 1939 года? Поэтому говорить с этими людьми бессмысленно", - сказал РИА Новости Михайлов.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений заявил о том, что что правда о Второй мировой войне за рубежом порой целенаправленно замалчивается на государственном уровне. Он добавил, что "ключевые средства массовой информации не распространяют объективные сведения" о соответствующих исторических событиях. По мнению президента, речь идет о "целенаправленной работе".