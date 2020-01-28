Эксперт прокомментировал слова Зеленского о Второй мировой войне

"Это классический продукт недообразованности на Украине. Потому что там, судя по всему, ни истории не знают, ни политики не знают. И очень сложно с ними полемизировать, потому что с нуля надо объяснять, что произошло с 1933 по 1945 год. Но им, судя по всему, это не интересно. Поэтому Зеленский в основном высказывает те формулы, которые апробированы Польшей и другими странами, что Россия якобы развязала войну. Хотя по большому счету война началась со вторжения Германии на территорию Польши 1 сентября 1939 года. Где Россия была 1 сентября 1939 года? Поэтому говорить с этими людьми бессмысленно", - сказал РИА Новости Михайлов.