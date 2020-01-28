Лавров: Южный Судан обещал российским компаниям комфортные условия

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Южный Судан обещал российским компаниям, которые будут работать в стране, комфортные условия и безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров

"Нас заверили, что российским компаниям, которые будут приходить в республику Южный Судан, будет обеспечиваться комфортная среда для работы, включая обеспечение безопасности и условия, на которых компании будут договариваться со своими партнерами", - сказал российский министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана.

Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. Лидер повстанцев, занимавший до конфликта пост вице-президента страны, был вынужден скрываться в столице соседнего Судана Хартуме.

В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. Договор также предполагал возвращение Машара в Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае 2019 года власти и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы.