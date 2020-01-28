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Лавров: Южный Судан обещал российским компаниям комфортные условия
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РИА Новости

Лавров: Южный Судан обещал российским компаниям комфортные условия

13:17 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр ВильфСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Александр Вильф
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Южный Судан обещал российским компаниям, которые будут работать в стране, комфортные условия и безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Нас заверили, что российским компаниям, которые будут приходить в республику Южный Судан, будет обеспечиваться комфортная среда для работы, включая обеспечение безопасности и условия, на которых компании будут договариваться со своими партнерами", - сказал российский министр в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана.
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Конфликт между столицей Южного Судана Джубой и повстанцами во главе с Риеком Машаром разгорелся в 2013 году. Лидер повстанцев, занимавший до конфликта пост вице-президента страны, был вынужден скрываться в столице соседнего Судана Хартуме.
В августе 2018 году правительство Южного Судана и повстанцы подписали в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти и формирование к 12 мая 2019 года правительства национального единства. Договор также предполагал возвращение Машара в Джубу и восстановление его в должности вице-президента. В мае 2019 года власти и повстанцы на шесть месяцев продлили период формирования единого правительства, чтобы урегулировать оставшиеся несогласованными вопросы.
Южный Судан отделился от Судана в 2011 году. С 2013 года в стране продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Машар. Более 2 миллионов человек стали в этой стране вынужденными переселенцами.
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