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Биография Халеда бен Халифы Аль Тани
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РИА Новости

Биография Халеда бен Халифы Аль Тани

13:45 28.01.2020
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© РИА Новости / Абдулкадер Хадж / Перейти в фотобанкВид с набережной на район Вест-Бэй города Доха
Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
Перейти в фотобанк
Шейх Халед бен Халифа Аль Тани родился в 1968 году в Дохе в Катаре.
В 1993 году получил степень бакалавра делового администрирования в США.
Трудовую деятельность начал в компании Qatar Liquefied Gas Company Limited, где проработал до 2002 года.
В 2002-2006 годах занимал пост заместителя премьер-министра Катара.
В марте 2006 начал работать в офисе наследного принца Тамима бен Хамада Аль Тани, в июле 2006 года возглавил канцелярию личного секретаря шейха Тамима.
В январе 2007 года занял пост главы канцелярии наследного принца Тамима бен Хамада Али Тани.
В ноябре 2014 года был назначен главой канцелярии эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани.
28 января 2020 года эмир Катара назначил Халеда бен Халифу Аль Тани премьер-министром и министром внутренних дел страны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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