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СК проверит сообщение о травмировании воспитанницы детома в Москве
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РИА Новости

СК проверит сообщение о травмировании воспитанницы детома в Москве

13:08 28.01.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следователи в Москве хотят заняться проверкой ситуации с воспитанницей соцучреждения, получившей травмы после встречи с отцом, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Отмечается, что в ряде СМИ была опубликована информация, что девушка получила тяжелые травмы и госпитализирована после того, как она встретилась с отцом. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.
"Инициирован вопрос о передаче материалов проверки о травмировании воспитанницы социального учреждения из органов полиции в территориальное подразделение ГСУ СК России по Москве для дальнейшей организации проверочных мероприятий и всестороннего установления обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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