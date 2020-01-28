СК проверит сообщение о травмировании воспитанницы детома в Москве

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Следователи в Москве хотят заняться проверкой ситуации с воспитанницей соцучреждения, получившей травмы после встречи с отцом, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Отмечается, что в ряде СМИ была опубликована информация, что девушка получила тяжелые травмы и госпитализирована после того, как она встретилась с отцом. Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося.
"Инициирован вопрос о передаче материалов проверки о травмировании воспитанницы социального учреждения из органов полиции в территориальное подразделение ГСУ СК России по Москве для дальнейшей организации проверочных мероприятий и всестороннего установления обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.
20 января, 17:23На охранника, избившего подростка в Подмосковье, завели дело