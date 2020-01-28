ЦИК готовится к возможному поручению о голосовании по поправкам

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия работает в штатном режиме, понимая, что в ближайшее время на нее могут возложить проведение общероссийского голосования по поправкам в конституцию, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Он отметил, что вся избирательная система РФ, начиная от участковых комиссий, в том или ином объеме участвует в организации избирательного процесса в течение всего года.
"Где-то более активно, где-то менее активно, но этот процесс идет. В течение года проходит более 5 тысяч избирательных кампаний по России. Поэтому мы вынуждены, и в этом есть необходимость, всегда быть в состоянии дееспособности. А что касается Центральной избирательной комиссии, то ее дееспособность практически круглосуточная в обычном, штатном режиме", - отметил Булаев.
"Мы, конечно, понимаем, что на ЦИК могут возложить работу по проведению общероссийского голосования, о чем в принципе речь шла и на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправки в Конституцию, в которой принимало участие руководство ЦИК и представители аппарата", - добавил зампред ЦИК.
Он напомнил, что на заседании рабочей группы речь шла в том числе и о возможном взаимодействии с ЦИК. "Поэтому мы делаем все то, что делал бы любой разумный человек на своем рабочем месте, понимая, что ему может предстоять сложная, объемная и достаточно продолжительная работа - он к ней готовится", - подчеркнул Булаев.