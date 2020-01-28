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Культура
2020-01-28T13:42+0300
https://ria.ru/20200128/1563964141.html
Галкин покорил сеть, изобразив крик чайки
https://cdn23.img.ria.ru/images/146994/75/1469947516_0:0:3032:1706_1036x0_80_0_0_bf039a8de045cf43ff87b1e53d72851e.jpg
РИА Новости

Галкин покорил сеть, изобразив крик чайки

13:42 28.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"
Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске
© Sputnik
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором пародирует крик чайки во время отдыха в Тасмании (штат Австралии).
"Туристам посвящается", — написал Галкин.
На видео он изображает отдыхающих, которые ради фотографий готовы практически на все. Например, сильно промокнуть.
"Осторожней на камнях, турист", — прокомментировала публикацию Алла Пугачева.
Ролик, который за несколько часов посмотрели более миллиона раз, понравился многим пользователям социальной сети.
"Где-то каркает ворона", — отметил @l7728d.
"Возглас соответствует фамилии, почти как галка!" — присоединилась к обсуждению @evgeniia.karavaeva.
"Вы даже чайку успели спародировать", — подчеркнула @viktoriabelenko750.
Телеведущий Максим Галкин
4 июля 2019, 17:30Культура
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КультураНовости - ТуризмМаксим ГалкинАлла ПугачеваНовости культурыШоу-бизнес
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