Галкин покорил сеть, изобразив крик чайки

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором пародирует крик чайки во время отдыха в Тасмании (штат Австралии).
"Туристам посвящается", — написал Галкин.
На видео он изображает отдыхающих, которые ради фотографий готовы практически на все. Например, сильно промокнуть.
"Осторожней на камнях, турист", — прокомментировала публикацию Алла Пугачева.
Ролик, который за несколько часов посмотрели более миллиона раз, понравился многим пользователям социальной сети.
"Где-то каркает ворона", — отметил @l7728d.
"Возглас соответствует фамилии, почти как галка!" — присоединилась к обсуждению @evgeniia.karavaeva.
"Вы даже чайку успели спародировать", — подчеркнула @viktoriabelenko750.
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