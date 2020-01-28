Галкин покорил сеть, изобразив крик чайки

Телеведущий Максим Галкин выступает на открытии XXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске"

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором пародирует крик чайки во время отдыха в Тасмании (штат Австралии).

"Туристам посвящается", — написал Галкин.

На видео он изображает отдыхающих, которые ради фотографий готовы практически на все. Например, сильно промокнуть.

"Осторожней на камнях, турист", — прокомментировала публикацию Алла Пугачева.

Ролик, который за несколько часов посмотрели более миллиона раз, понравился многим пользователям социальной сети.

"Где-то каркает ворона", — отметил @l7728d.

"Возглас соответствует фамилии, почти как галка!" — присоединилась к обсуждению @evgeniia.karavaeva.