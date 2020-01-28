Знаменитости съехались на завтрак номинантов на премию "Оскар"

Актриса Рене Зеллвегер во время проведения завтрака номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Знаменитые актеры и режиссеры приняли участие в традиционном завтраке номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе, . Знаменитые актеры и режиссеры приняли участие в традиционном завтраке номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе, сообщает USA Today.

© REUTERS / Mario Anzuoni Шарлиз Терон во время проведения завтрака номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе © REUTERS / Mario Anzuoni Шарлиз Терон во время проведения завтрака номинантов на "Оскар" в Лос-Анджелесе

Претенденты на премию пообщались между собой в неформальной обстановке и почтили память погибшего накануне пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта.

В завтраке приняли участие Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Квентин Тарантино ("Однажды… в Голливуде"), Роберт Де Ниро ("Ирландец"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Флоренс Пью ("Маленькие женщины"), Лора Дерн, Ноа Баумбах ("Брачная история"), Джонотан Прайс ("Два папы"),Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо"), Сэм Мендес ("1917"), Тодд Филлипс ("Джокер") и другие.

© AP Photo / Danny Moloshok/Invision Синтия Эриво и Брэд Питт на завтраке номинантов премии Оскар в отеле Loews. 27 января 2020 © AP Photo / Danny Moloshok/Invision Синтия Эриво и Брэд Питт на завтраке номинантов премии Оскар в отеле Loews. 27 января 2020

У Брэда Питта был бейджик "Брэд Питт. Роль второго плана в фильме "Однажды... в Голливуде" на случай, если его кто-то не узнает.