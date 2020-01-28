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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-01-28T12:51+0300
https://ria.ru/20200128/1563962708.html
Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/31/1563663141_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_bb5b41c88c3be7d261729cb0f54247df.jpg
РИА Новости

Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе

12:38 28.01.2020 (обновлено: 12:51 28.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Эскалация напряженности в сирийском Идлибе связана с тем, что боевики регулярно нарушают режим прекращения огня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"На вопрос касательно Идлиба о том, каковы причины эскалации обстановки... Причины заключаются в том, что боевики, которые находятся под, наверное, стопроцентным контролем, чуть меньше, чем стопроцентным контролем "Джебхат ан-Нусры"* и организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*, в которую "ан-Нусра"* превратилась и "крышу" которой они используют, они регулярно нарушают договоренности о прекращении огня", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Южного Судана.
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Министр напомнил, что с момента начала перемирия, согласованного Россией и Турцией, были зафиксированы десятки нарушений со стороны радикалов, а также попытки направления ударных дронов против российской базы в Хмеймиме.
"Россия поддерживает те действия, которые сирийской армией предпринимаются по подавлению провокаций в идлибской зоне", - добавил Лавров.
* Террористическая организация, запрещена в России
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