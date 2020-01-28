Лавров объяснил эскалацию напряженности в Идлибе

"На вопрос касательно Идлиба о том, каковы причины эскалации обстановки... Причины заключаются в том, что боевики, которые находятся под, наверное, стопроцентным контролем, чуть меньше, чем стопроцентным контролем "Джебхат ан-Нусры"* и организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*, в которую "ан-Нусра"* превратилась и "крышу" которой они используют, они регулярно нарушают договоренности о прекращении огня", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Южного Судана.