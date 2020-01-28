В Таиланде не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом

"Туристическое управление Таиланда подтверждает, что власти страны принимают все меры для предотвращения распространения коронавируса (2019-nCoV) в Королевстве Таиланд", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что власти Королевства активно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения и другими странами для исследования и предотвращения случаев инфицирования людей.

По их данным, в Таиланде было подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом. Пятеро из пострадавших (четыре гражданина Китая и один житель Таиланда) уже выздоровели и вернулись домой. Три других пациента из Китая продолжают лечение, но их состояние улучшилось.