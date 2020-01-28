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В ЛДПР предложили отменить автоштрафы, не присланные за десять дней
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РИА Новости

В ЛДПР предложили отменить автоштрафы, не присланные за десять дней

11:51 28.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Авторы законопроекта об освобождении от административной ответственности нарушителей правил дорожного движения (ПДД), не получивших в 10-дневный срок соответствующего уведомления в свой личный кабинет на портале госуслуг, надеются, что их инициатива найдет поддержку в Госдуме, заявил РИА Новости один из авторов проекта глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Депутаты Госдумы от ЛДПР в августе прошлого года внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается освобождать от административной ответственности за нарушение ПДД, зафиксированного камерами, если эта информация не была размещена на портале госуслуг в 10-дневный срок.
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Законопроектом предлагается внести в статью 2.6.1 КоАП РФ (административная ответственность собственников транспортных средств) изменения, согласно которым информация о привлечении к административной ответственности должна быть размещена на Едином портале госуслуг в личном кабинете лица, привлекаемого к административной ответственности, с указанием даты размещения данной информации. В случае если такая информация не размещена в течение десяти дней со дня фиксации административного правонарушения, водитель (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности. В СМИ сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила отрицательный проект отзыва кабмина на законопроект.
"Я (отзыв) не получал... Ничего мы не будем дорабатывать. Мы так же будем выносить на комитет... Мы надеемся, что данная инициатива будет рассмотрена комитетом (Госдумы по госстроительству и законодательству) и поддержана", - сказал Нилов.
Он отметил, что комитет может не учитывать мнения правительства, если депутаты пришли к выводу о необходимости поддержать ту или иную инициативу.
Кроме того, по мнению депутата, комплексы фото- и видеофиксации работают "безобразно и с ошибками", из-за чего россиянам часто приходят штрафы о нарушениях, которые они не совершали. Причем, по его словам, прийти уведомления о штрафах могут с большой задержкой - из-за этого возникает угроза для россиян, находящихся за границей, оказаться в ситуации с заблокированными счетами как должника.
"Я думаю, что работа здесь продолжится. У нас, по крайней мере, есть самая серьезная аргументация", - заключил парламентарий.
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Ярослав НиловЛДПРГосдума РФРоссияОбщество
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