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После ДТП с погибшими под Воронежем возбудили дело
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РИА Новости

После ДТП с погибшими под Воронежем возбудили дело

11:29 28.01.2020 (обновлено: 12:32 28.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области, в котором погибли четверо жителей Дагестана, сообщает во вторник прокуратура области.
Авария произошла 25 января на 607-м километре автодороги "Москва-Астрахань" в Грибановском районе. В результате лобового столкновения "Лады" и ГАЗа погибли водитель и трое пассажиров "Лады", все - жители Дагестана, Водитель ГАЗа госпитализирован.
"Прокуратура Грибановского района признала законным постановление следственного отдела ОМВД России по Грибановскому району о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.
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Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД по Воронежской области, в рамках расследования дела назначены четыре судмедэкспертизы и одна автотехническая.
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МВД РФВоронежская областьПроисшествия
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