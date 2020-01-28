После ДТП с погибшими под Воронежем возбудили дело

ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП в Воронежской области , в котором погибли четверо жителей Дагестана, сообщает во вторник прокуратура области. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту ДТП в, в котором погибли четверо жителей Дагестана, сообщает во вторник прокуратура области.

Авария произошла 25 января на 607-м километре автодороги "Москва-Астрахань" в Грибановском районе. В результате лобового столкновения "Лады" и ГАЗа погибли водитель и трое пассажиров "Лады", все - жители Дагестана, Водитель ГАЗа госпитализирован.

"Прокуратура Грибановского района признала законным постановление следственного отдела ОМВД России по Грибановскому району о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного (статьей) "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.