В охваченной коронавирусом провинции Хубэй находятся 158 россиян

"По данным посольства на 12.00 по местному времени, 28 января (07.00 мск), количество росграждан на территории провинции Хубэй, с которыми у нас установлена связь, - 158 человек, из них 113 - в городе Ухань", - говорится в заявлении.

Дипмиссия также обратилась к россиянам, которые находятся в Хубэе и до сих пор не вышли на контакт с посольством, сделать это как можно скорее.