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Более 20 тысяч китайцев не могут вернуться в Ухань из Таиланда
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РИА Новости

Более 20 тысяч китайцев не могут вернуться в Ухань из Таиланда

08:31 28.01.2020
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© REUTERS / Benoit TessierТуристы в защитных масках в аэропорту
Туристы в защитных масках в аэропорту
© REUTERS / Benoit Tessier
Туристы в защитных масках в аэропорту. Архивное фото
БАНГКОК, 28 янв – РИА Новости. Более 20 тысяч китайских туристов, 80% которых – жители Уханя, застряли в Таиланде в результате прекращения авиасообщения с этим китайским городом, ставшим центром эпидемии нового коронавируса, заявил во вторник постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай, выступивший в дневном выпуске новостей телеканала Thai PBS.
Он сообщил, что департамент эпидемиологического контроля министерства ведет постоянное наблюдение за туристами, не имеющими пока возможности вернуться в Китай, отслеживая возникновение у них симптомов простудных заболеваний.
"Пока ни у кого из них симптомы, которые могли бы свидетельствовать о заражении коронавирусом, не обнаружены", - заявил представитель минздрава.
Таиланд принимает до 12 миллионов китайских туристов в год. В течение празднования китайского Нового года с 25 января по начало февраля страну должны были посетить до 2 миллионов граждан КНР. Прекращение в связи с эпидемией коронавируса авиасообщения с городом Ухань, действующий с понедельника в Китае мораторий на продажу групповых туристических поездок и предоставленная туристам в Китае возможность бесплатно отменять оплаченные поездки значительно уменьшили количество китайских туристов, находящихся в настоящее время в Таиланде.
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По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
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