Более 20 тысяч китайцев не могут вернуться в Ухань из Таиланда

БАНГКОК, 28 янв – РИА Новости. Более 20 тысяч китайских туристов, 80% которых – жители Более 20 тысяч китайских туристов, 80% которых – жители Уханя , застряли в Таиланде в результате прекращения авиасообщения с этим китайским городом, ставшим центром эпидемии нового коронавируса , заявил во вторник постоянный секретарь министерства здравоохранения Таиланда Сукхум Канчанапхимай, выступивший в дневном выпуске новостей телеканала Thai PBS.

Он сообщил, что департамент эпидемиологического контроля министерства ведет постоянное наблюдение за туристами, не имеющими пока возможности вернуться в Китай, отслеживая возникновение у них симптомов простудных заболеваний.

"Пока ни у кого из них симптомы, которые могли бы свидетельствовать о заражении коронавирусом, не обнаружены", - заявил представитель минздрава.

Таиланд принимает до 12 миллионов китайских туристов в год. В течение празднования китайского Нового года с 25 января по начало февраля страну должны были посетить до 2 миллионов граждан КНР. Прекращение в связи с эпидемией коронавируса авиасообщения с городом Ухань, действующий с понедельника в Китае мораторий на продажу групповых туристических поездок и предоставленная туристам в Китае возможность бесплатно отменять оплаченные поездки значительно уменьшили количество китайских туристов, находящихся в настоящее время в Таиланде.